Winteraktivität für die Bevölkerung – Mehr als nur ein Eisfeld Hüttenzauber und Wintergefühl: Beides wird derzeit in Langnau geboten. Das Areal mit der temporären Kunsteisbahn ist nicht nur für Schlittschuhläufer gedacht. Jacqueline Graber

Findet Anklang: Die Outdoor-Eisfläche mit der liebevoll gestalteten Umgebung. Foto: Enrique Muñoz García

«Es ist cool», beschreibt Anja Roth das neue Outdoor-Eisfeld in Langnau. Gemeinsam mit ihrer Freundin Ayleen Hubler dreht sie an diesem Abend ihre Runden. Es ist kurz nach 19 Uhr, bis zur Schliessung der Eisbahn um 22 Uhr wollen sie schon bleiben, sagen die beiden unisono. Anja Roth schlöflet gerne, sie war auch schon auf der grossen Eisbahn Ice Magic in Interlaken. «In Langnau ist das Eis aber besser», lautet ihr Fazit.

Die Sekundarschülerinnen haben sich am Mittag spontan zur Eröffnung des Eisfeldes am Samstagabend verabredet. Für Anja Roth ist klar: Sie will öfters kommen. Und Ayleen Hubler hat einen Wochenplatz. «Ich werde vorwiegend in der Schlittschuhverleihung arbeiten», weiss sie jetzt schon.