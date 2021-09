Punkrock aus Thun – Mehr als Mayonnaise Sie nennen sich Vagante und wollen mit frechem Mundart-Punkrock aus Thun die Bühnen erobern. Godi Huber

Frischer Punkrock aus Thun mit Ambitionen. Die «Vagante» (von links) Lars Oester, Adrian Affolter und Joe Wingeier starten zur ersten Tour. Foto: PD

Noch verbringen sie viel Zeit hinter meterdicken Mauern. Die drei Musiker der Band Vagante proben in einem Zivilschutzkeller in Uetendorf für ihre erste Tour, die am 2. Oktober in Thun mit der Plattentaufe startet. Lars Oester (24) begann als Mundart-Liedermacher, nun hat sich der Thuner mit dem Schlagzeuger Adrian Affolter (23) und dem Bassisten Joe Wingeier (24) zum Trio zusammengetan.

Die Mundart ist geblieben, hinzugekommen sind Töne, die mal nach Rock 'n' Roll und mal nach Punk klingen. Es ist eine Musik geworden, die zur schmissigen Party passt, bei der sich aber auch das genaue Hinhören lohnt.