Mehr als Fensterkleider

Von Marianne Kohler (publiziert am Tue, 16 Jul 2019 03:00:20 +0000)

Vorhänge sind nicht nur im Winter ein Thema. Auch im Sommer hat man keine Lust nachts in schwarze Löcher zu gucken. Da viele Wohnungen und Häuser, besonders hierzulande, weisse Wände haben, sind Vorhänge aus weissen Stoffen eine gute Idee. Sie ziehen die Wandfarbe weiter in einer anderen Textur, wirken edel und vermitteln viel Frische und Leichtigkeit. In diesem Schlafzimmer sind die Wände in einem hellen Grau gestrichen. Und zwar nicht bis zur Decke. Das lässt diese grösser wirken und vergrössert den Raum optisch. Das Weiss der Vorhänge. der Möbel und der Bettwäsche leuchtet frisch hervor und die Gesamtanmutung ist freundlich und elegant. (Bild über: Entrance)