Konzertverein Langenthal – Mehr als ein Trostpflaster Die Jubiläumsaufführung des Konzertvereins musste verschoben werden. Die Verantwortlichen legen aber keinesfalls die Füsse hoch. Beatrice Beyeler

OK-Präsidentin Elisabeth Metzger hat derzeit viel um die Ohren. Foto: Raphael Moser

Elisabeth Metzger sitzt an diesem heissen Sommernachmittag in ihrem prächtigen Garten in Gutenburg. Zwischen Pflanzen, Töpfen und der Schildkrötenfamilie stapeln sich Unterlagen auf dem Gartentisch. Darauf prangt ein gelb-blaues Logo mit dem Schriftzug «langenthal musiziert». Unter diesem Motto feiert der Konzertverein sein 100-Jahr-Jubiläum.