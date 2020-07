Pfingstrosenmeer in Sigriswil – Mehr als ein Stückchen Japan Nachdem sie zehn Jahre in Japan gelebt hatte, wollte die Sigriswilerin Katharina Shepherd-Kobel in ihrer Heimat wieder Wurzeln schlagen. Ein Stückchen Japan hat sie sich um ihr Haus herum bewahrt. Gabriela Sterchi

Katharina Shepherd inmitten ihres Gartens in Sigriswil. Foto: Stefan Kammermann

Ein roter, japanischer Ahorn steht prachtvoll vor einem charmanten Haus in Sigriswil. Neben dem Gebäude wachsen verschiedene Bambusarten in die Höhe – zuoberst sind kaum noch Blätter zu sehen, denn die Spatzen erfreuen sich an den kleinen zarten Blättchen des japanischen Gewächses. Hinter dem Haus hat es einen Goldfischteich, einen Obst- und Gemüsegarten, südlich davon unzählige Sorten von Pfingstrosen.