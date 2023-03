Die Gesundheit Simme Saane AG (GSS) baut weiterhin am integrierten Versorgungsmodell Gesundheitsnetzwerk Simme Saane – Stein um Stein, ist man geneigt zu sagen. Nun sind nach den Absichtserklärungen mit Geburtshaus Maternité Alpine und der Spitex Saane-Simme auch drei Betriebe der Alterswohnen AG im Netzwerk untergebracht. Verschlankung der inneren Abläufe und bessere Koordination in Verwaltung, im Personalwesen und der IT sind Pflicht.