Mit 40 kommt die Krise – Mehr als ein Knutschfleck-Problem BE-Post-Kolumnistin Simone Lippuner findet, das Dr.-Sommer-Team sollte sich auch um gealterte Teenies kümmern: um Menschen in der Midlife-Crisis.

Liebes Dr.-Sommer-Team



Lange nichts mehr von euch gehört. Es ist 25 Jahre her, dass ich zum letzten Mal ein «Bravo»-Magazin gelesen habe. Aufregend war das – und befreiend! Ich konnte mich mit Jugendlichen aus allen deutschsprachigen Ländern identifizieren. Wir alle hatten mehr oder weniger die gleichen Sorgen.

Seit Jahrzehnten unterstützt ihr den Nachwuchs beim Umgang mit Achselschweiss und Pickeln, gebt Tipps für Petting und Selbstbefriedigung. Ihr versucht die Angst vor dem ersten Mal zu nehmen und den Schmerz nach der ersten Trennung zu lindern. Ihr habt Fragen beantwortet wie: «Kann man durch Badewasser schwanger werden»? Oder: «Ist ein Knutschfleck krebserregend?» Ein Junge machte sich insbesondere vor dem bevorstehenden Sommerurlaub Sorgen und fragte euch: «Bekommt man am FKK-Strand einen Steifen?»

Ja, das waren noch Zeiten. Und plötzlich weichen die Pickel den Alterswarzen. Die Befriedigung sucht man in Sport und Arbeit. Mit Kindern ist ein FKK-Strand allenfalls nicht die beste Idee, und Knutschflecken werden auch seltener.

Trotzdem, liebe Beraterinnen und Berater, könnten wir Teenager von einst eure Hilfe immer noch gebrauchen. Stichwort: Midlife-Crisis. Wir 37- bis 45-Jährigen hätten alle eine «Bravo»-Sonderausgabe vom Dr.-Sommer-Team nötig. Der Grund, weshalb ich euch genau jetzt zum ersten Mal in meinem Leben schreibe: In meinem Umfeld in Bern und Biel trennt sich aktuell gefühlt jedes zweite Paar. Die meisten haben Kinder. Und nicht weniger Probleme als die Pubertierenden. Ich schwöre.

Es ist kein Zufall, dass die Krise in diesem Alter kommt. Die Kinder sind da meist im Kindergarten oder schon in der Schule. Plötzlich gibt es wieder Platz für die eigenen Sorgen. Die eigenen Eltern werden alt, vielleicht krank. Die Partnerschaft kränkelt ebenfalls, man hässelt sich nur noch an, hat sich vielleicht schon entliebt und bleibt nur noch wegen des Nachwuchses zusammen. Verpasste Chancen drängen sich ins Bewusstsein, gleichzeitig kommt die Lust auf Anderes, auf Neues, ob in der Liebe oder im Job. Beruflich steigt der Druck für jene, die nochmals mit einer grösseren Veränderung liebäugeln.



Du siehst, liebes Dr.-Sommer-Team, dä gäbe es eine Menge Arbeit! Im Namen meiner Freunde könnte ich dir einen Katalog mit mindestens 100 Fragen stellen. Vielleicht starte ich an dieser Stelle mit einer ersten: «Kriege ich vor lauter Sorgen gar noch früher Falten?»



