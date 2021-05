Unbekannte zerstören 100 Regenbogenfahnen in Buchs Infos einblenden

Unbekannte Vandalen haben in der Nacht auf Montag in Buchs SG über 100 Regenbogenfahnen abgerissen und zerstört. Die Fahnen waren zum Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie vom Montag aufgehängt worden. LGBTQ-Organisationen reichten Strafanzeige ein.

Zu den Vandalenakten kam es entlang der Bahnhofstrasse, wie das Sozialwerk LGBT mitteilte. Die Fahnen hatten Freiwillige aufgehängt. Bei gleichen Aktionen in St. Gallen, Chur und Schaan gab es keine Zerstörungen.

Gerade am Tag gegen die Diskriminierung sei es schockierend, dass Aktionen dagegen gestört würden, schrieben Sozialwerk LGBT, Lesbenorganisation Schweiz und Pink Cross in einem Communiqué. An manchen Orten zeige sich, dass die Gesellschaft nicht so aufgeschlossen ist, wie behauptet wird.

Massnahmen gegen den Hass auf LGBTQ-Menschen (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Queer) seien dringend nötig. Das Zerstören der Fahnen sei ein schlimmer Angriff auf die LGBTQ-Gemeinschaft. Die Politik dürfe die Augen nicht länger verschliessen. Am Nachmittag reisten Sozialwerk-Mitglieder aus Chur an und hängten in Buchs neue Flaggen auf.