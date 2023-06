Erfolg für Lenk Milch AG – Mehr als die Hälfte der Milch vor Ort verarbeitet Schritt für Schritt erfüllt die Lenk Milch AG ihre Ziele. Dabei setzt sie auf regionale Wertschöpfung.

Die Lenk Milch AG mit Präsident David von Känel, der zurücktretenden Verwaltungsrätin Annemarie Christeler, ihrer Nachfolgerin Selina Schenk und Geschäftsführer Walter Treuthardt (v. l.) anlässlich der GV. Foto: PD

«Wieso original Lenker Bergmilch zu anonymer Massenmilch talabwärts karren? Wertschöpfung soll an der Lenk erfolgen.» Dies betont die Lenk Milch AG in ihrer Mitteilung zur 24. Generalversammlung, welche am Mittwoch, 28. Juni 2023, stattfand.

Diesem Ziel nähere sich die Lenk Milch AG Schritt für Schritt. Im Geschäftsjahr 2022 seien erstmals mehr als 50 Prozent der angelieferten Milch vor Ort «zu lokalen Köstlichkeiten» verarbeitet worden. «Auch wenn dies viel weniger als ein Promille der Schweizer Milchmenge ausmacht, ist dieses Resultat für unser Unternehmen und für die Lenk sehr erfreulich», fasst die AG zusammen. Es sei hart gearbeitet worden, um dieses Ergebnis zu erzielen.

Nächste Projekte der Lenk Milch AG umfassen unter anderem den Bau einer Fotovoltaikanlage bei einer Käserei. Dies für eine «stärkere Nachhaltigkeit».

Umsatzrekord und personeller Wechsel

2021 hat die Lenk Milch AG die Alpkäserei Jaunpass übernommen. Diese Integration wirke sich bereits positiv auf das Unternehmensresultat aus, heisst es seitens der Lenk Milch AG. So habe man im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzrekord von 3,6 Millionen erreicht.

Weiter habe Annemarie Christeler ihren Rücktritt nach 13 Jahren als Verwaltungsrätin gegeben. Mit Selina Schenk als ihre Nachfolgerin sei weiterhin für «Frauenpower im Verwaltungsrat» gesorgt.

PD/mba

