Massnahmengegner und ihre Gegner – Über zweitausend Menschen versammeln sich auf dem Bahnhofplatz Für den Samstagnachmittag sind in der Stadt Bern zwei unbewilligte Kundgebungen angekündigt. Eine gegen die Corona-Massnahmen und eine gegen rechtsradikale Gruppierungen.

In den letzten Wochen ist es in Bern ruhiger geworden in Sachen Corona-Demonstrationen. Die donnerstäglichen Corona-Kundgebungen riefen jeweils höchstens noch eine Handvoll Leute auf den Plan. An anderen Kundgebungen – etwa gegen die Maskenpflicht an Schulen – waren um die 400 Menschen anwesend.

Am Samstagnachmittag haben die Massnahmenkritikerinnen und Massnahmenkritiker wieder ein grösseres Aufgebot mobilisieren können. Laut einem Reporter vor Ort haben sich um 14 Uhr zwei- bis dreitausend Menschen unter dem Baldachin versammelt. Geplant ist offenbar ein Marsch durch die Stadt.

Die Polizei ist ebenfalls vor Ort und beobachtet die Lage. Vor dem Bundeshaus wurde ein Schutzzaun montiert.

Der Aufruf war wie üblich in den sozialen Medien erfolgt. «Die Donnerstagsdemos sind vorbei. Aber neues Jahr, neue Einstellung!», hiess es etwa in einem Aufruf.

Gleichzeitig zum Massnahmenprotest soll vom Falkenplatz aus eine Velodemo starten, wie dem linksradikalen Portal barrikade.info zu entnehmen ist. «Velo Ride gegen Rechts» heisst diese Kundgebung.

Beide Demonstrationen sind nicht bewilligt. Wie der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause die Lage einschätzt, lesen Sie in diesem Artikel.

