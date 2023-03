Top-Ergebnis in 118 Jahren – Mehr als 100’000 in den Beatushöhlen Zweitbestes Ergebnis in 118-jähriger Firmengeschichte: 114’523 Besuchende zählte die Genossenschaft der St.-Beatus-Höhlen im 2022. PD/hau

Blick in das System der St.-Beatus-Höhlen. Im 2022 waren hier mehr als 100’000 Besuchende zu verzeichnen. Foto: PD

«Die St.-Beatus-Höhlen sind nun nicht mehr im Winterschlaf, sondern sukzessive ganzjährig geöffnet», teilt die Beatushöhlen-Genossenschaft mit. Und mit Blick zurück aufs vergangene Jahr kommt das Tourismusunternehmen zum Schluss, dass «die Schweizerinnen und Schweizer nach den vergangenen beiden Jahren wieder Reiselust ins nahe und ferne Ausland hatten». Die fehlenden Schweizer Gäste seien jedoch mit Aufenthaltsgästen aus der Region Interlaken und Thunersee kompensiert worden, so die Beatushöhlen-Genossenschaft weiter.

Und die Besucherzahlen können sich sehen lassen: Die St.-Beatus-Höhlen verzeichneten im 2022 114’523 Gäste. «Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2019 von 8,5 Prozent», teilt die Genossenschaft weiter mit und sei das zweitbeste Ergebnis in der 118-jährigen Firmengeschichte. Die genauen Kennzahlen und weitere Informationen über das erste Winterhalbjahr will das Unternehmen anlässlich der Generalversammlung vom 28. April bekannt geben. Der Saisonstart erfolgt am Samstag, 25. März.

