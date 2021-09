Apple präsentiert neuste Produkte – Mehr Akku und Speicher fürs iPhone Das US-Unternehmen hat die neusten Smartphones vorgestellt und dazu neue iPads und Uhren. Wir fassen zusammen. Rafael Zeier

Apple liebt es, das Publikum zu überraschen. Das ist der wertvollsten Firma mit der Präsentation der neusten iPhones gleich mehrfach gelungen. Zum einen damit, dass die Firma am iPhone-Event gleich zwei neue iPads vorgestellt hat.

Das Standard-iPad, das regulär 360 Franken kostet und das man hierzulande regelmässig für 300 Franken findet, bekommt einen schnelleren Prozessor und einen besseren Bildschirm. Damit ist und bleibt es der Preis-Leistungs-Sieger im Tablet-Sortiment.

Der heimliche Star am Smartphone-Event war aber das neue iPad Mini (ab 550 Franken). Das kleinste Apple-Tablet verliert den Homeknopf und bekommt, wie man es von iPhones und teureren iPads schon kennt, ein (fast) randloses Design. Dazu gibt es einen USB-C-Anschluss und die Möglichkeit, den Stift zu nutzen. Damit wird das Mini zu einem Mini Pro-iPad.

Auch die Apple Watch bekommt dieses Jahr ein neues Design. Wenn auch nur ein leicht verändertes mit einem deutlich grösserem Bildschirm mit weniger Rand. Allerdings kommen die neuen Uhren – das war die unliebsame Überraschung des Abends – nicht schon in den nächsten Wochen in den Handel wie die restlichen Neuheiten. Die Uhr hat Verspätung und soll später im Verlauf des Herbsts lanciert werden.

Schliesslich noch die neuen iPhones. Bei dem neuen iPhone 13 handelt es sich um evolutionäre Weiterentwicklungen der Vorjahresmodelle. Nebst den üblichen Verbesserungen bei Prozessoren, Bildschirmen und Kameras sticht vor allem eine Verbesserung hervor: Die neuen iPhones sollen durchs Band grössere und (noch wichtiger) ausdauerndere Akkus haben.

So verspricht Apple, dass das grösste und teuerste Modell, das iPhone 13 Pro Max (ab 1230 Franken), in Sachen Akku alle anderen bisher lancierten iPhones übertreffen würde. Ob das stimmt und wie gut die Akkus im Alltag sind, wird freilich ein Test zeigen müssen, aber es stimmt zuversichtlich, dass Apple in so lauten Tönen für die neuen Akkus wirbt.

Ebenfalls erfreulich: Alle neuen iPhones haben nun mindestens 128 GB Speicherplatz. Bei den letztjährigen Modellen gab es noch die für heutige Verhältnisse knapp bemessenen 64 GB Speicherplatz.

Schliesslich hat Apple noch bekannt gegeben, dass das kostenpflichtige Fitness+-Abo-Angebot noch dieses Jahr in die Schweiz kommen soll. Die Videotrainings sind in Englisch, haben aber Untertitel, teilt Apple mit. Bislang war das Fitnessprogramm nur in englischsprachigen Ländern erhältlich.

