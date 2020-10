Beim Bahnhof Langnau – Mehr Abstellplätze für Fahrräder Der Gemeinderat bewilligt einen Kredit von 26’000 Franken für neue Veloständer. In Zukunft könnte es auch eine Velostation geben. Susanne Graf

Am Bahnhof Langnau soll mehr Platz geschaffen werden für die Velos. Foto: Markus Zahno

Beim Bahnhof in Langnau braucht es zusätzliche Abstellplätze für Fahrräder. Das zeigte eine Analyse, die aufgrund eines parlamentarischen Vorstosses gemacht wurde. Ernst Rutschi und Stefanie Strahm (beide SP) hatten 2017 im Grossen Gemeinderat eine Motion eingereicht, mit der sie vom Gemeinderat verlangten, Verhandlungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Velostation am Bahnhof aufzunehmen. In der weniger verbindlichen Form eines Postulats wurde das Begehren mit 39 zu 1 Stimme an den Gemeinderat überwiesen.

Nun will die Exekutive der Erkenntnis aus der erwähnten Analyse also Taten folgen lassen. Der Gemeinderat hat einen Projektierungskredit von 26’000 Franken bewilligt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Damit sollen in einer ersten Etappe 150 zusätzliche Veloabstellplätze geschaffen und bestehende Ständer ersetzt werden.