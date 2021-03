Piers Morgan schmeisst hin – Meghan-Kritiker verlässt TV-Show nach über 41’000 Beschwerden «Ich glaube Meghan kein Wort.» Mit diesen und ähnlichen Äusserungen hat Piers Morgan viele Briten erzürnt. Das hat nun Konsequenzen.

Muss sich wegen seinen Meghan-Attacken beruflich neu orientieren: Piers Morgan Foto: Frazer Harrison (Getty Images)

Der kontroverse TV-Moderator Piers Morgan verlässt die Sendung «Good Morning Britain» nach sechs Jahren. Der Grund: Im Nachgang des Interviews von Harry und Meghan gingen nur schon bis am Dienstagnachmittag 41’000 Beschwerden gegen Morgans Kommentare ein, wie die Prüfstelle Ofcom mitteilt.

In der Show am Montag hatte Morgan unter anderem gesagt, er habe «kein Wort geglaubt», von dem was die Herzogin über ihre geistige Gesundheit und ihre Suizidgedanken erzählt habe. «Ich würde ihr nicht mal glauben, wenn sie einen Wetterbericht vorlesen würde.» Tags darauf verliess er die Sendung nach einem hitzigen Disput mit seinem Kollegen Alex Beresford vorzeitig. Ein ITV-Sprecher sagte: «Nach Gesprächen mit ITV hat Piers Morgan entschieden, dass es jetzt an der Zeit ist, Good Morning Britain zu verlassen. ITV hat diese Entscheidung akzeptiert und hat nichts weiter hinzuzufügen.»

In einem Tweet am Mittwochmorgen sagte der auch in den sozialen Medien immer wieder als Meghan-Kritiker in Erscheinung tretende Morgan, er habe über seine Meinung zum Oprah-Interview nachgedacht – und glaube Meghan immer noch nicht. Unterlegt von einem Churchill-Bild fügte Morgan hinzu: «Redefreiheit ist ein Hügel ist, auf dem ich gerne sterbe. Danke für all die Liebe und den Hass. Ich werde mehr Zeit mit meinen Meinungen verbringen.» Morgan ist einer der bekanntesten TV-Journalisten des Landes und ist für seine beissende Kritik an Politikern und Prominenten berüchtigt.

red