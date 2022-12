Besuch bei einer Wahrsagerin – Meeting mit Michael Corinne Jenni arbeitet in Thun als mediale Beraterin. Mithilfe von Erzengel Michael blickt sie für unsere Autorin in die Zukunft. Alles nur Hokuspokus? Simone Lippuner

… und plötzlich schieben sich die Sonnenstrahlen durch das dunkle Gewölk. Corinne Jenni in ihrer Thuner Wohnung, wo sie die Kundinnen empfängt. Foto: Christian Pfander

Der Gang über die Brücke ist an diesem Dezembermorgen gefährlich. Die Wetterstationen melden im ganzen Land Glatteis-Gefahrenstufe zwei von drei. Trotz gutem Schuhprofil muss ich aufpassen, nicht auszurutschen, und konzentriere meinen Blick auf den Asphalt. Mir ist etwas mulmig zumute. Jedoch nicht wegen der glitzernden Eisfläche unter mir – sondern vielmehr dessentwegen, was nun vor und allenfalls über mir liegt.

Mein Weg wird in die Welt der Engel und Geistwesen führen, in ein mehr von Glauben als von Fakten beseeltes Universum, in die Stube von Corinne Jenni, mediale Beraterin und Engelsbotschafterin. Sie wird mithilfe von Erzengel Michael für mich in die Zukunft blicken. Da hat sie nicht allzu gute Karten – als durch und durch rationaler Mensch glaube ich nur das, was ich sehe. Oder guckt er mir jetzt vielleicht doch von oben zu, der Michael, wie ich nervös über diese Brücke schleudere?

Der unsichtbare Dritte

«Er ist genau hier, hinter mir, in dieser Ecke», sagt Corinne Jenni eine Stunde später und lächelt. Er, das ist Erzengel Michael. Die Fotosession ist beendet, der Fotograf hat den Raum verlassen. «So, jetzt sind wir unter uns», sagt Corinne Jenni. Sie meint damit: Nun sind wir noch zu dritt im Raum. Er, sie und ich.



Corinne Jenni entspricht so gar nicht dem Bild, das ich von einer Wahrsagerin habe. Keine langen Fingernägel, purpurfarbenen Samttücher, keine Kristallkugel oder Räucherstäbchen. Die 44-Jährige empfängt mich in einer gemütlichen Thuner Stadtwohnung, Jeans, Bluse, Stiefel, eine bodenständige Frau, die viel lacht und auch mal «Scheisse» sagt, wenn es grad passt.

Der Geist im Badezimmer

Dass sie überdurchschnittlich empfindsam ist, habe sie schon als kleines Mädchen bemerkt. «Ich wusste immer, was mein Gegenüber als Nächstes sagen wird, und bin den Leuten dann ins Wort gefallen.» Das habe ihre Eltern verärgert. Als sie fünf Jahre war, starb ihre Urgrossmutter, «mit ihr stand ich danach noch lange in Kontakt, sie war eine wichtige Begleiterin auf diesem spirituellen Weg».

Authentisch, bodenständig: Corinne Jenni entspricht nicht dem typischen Bild einer Wahrsagerin. Foto: Christian Pfander

Später, als junge Frau, ist ihr der Geist einer toten Freundin im Badezimmer erschienen. «Wir arbeiteten gemeinsam bei der Swissair, der Freundin ging es schlecht, sie hat sich quasi zu Tode gehungert.» Am Tag, als sie die Frau zum letzten Mal im Spital besuchte, lag Corinne Jenni in der Badewanne, als «plötzlich die Tür aufging und sich eine graue Gestalt zeigte». Kurze Zeit später erhielt sie eine SMS mit der Nachricht, dass die Freundin im Spital verstorben sei. «Spätestens da wusste ich, dass ich diesen speziellen Draht habe.»

Von ihrer eigenen Gabe fasziniert, nahm sie fortan an Zirkeln teil, übte sich im Herstellen von Jenseitskontakten. «Ich war immer eine der Besten, traf oft voll ins Schwarze, wenn es darum ging, herauszufinden, welcher verstorbene Mensch sich aus dem Jenseits gemeldet hatte.» Weiter ausbilden lassen wollte sie sich nicht. «Für mich war klar: Sollte diese Botschafterrolle wirklich meine Aufgabe sein, dann sollen die Engel zu mir kommen und mir Beweise liefern, dass sie existieren.»

Raus aus der Komfortzone

Seither gehört das Trio Michael, Uriel und Raphael zu Corinne Jennis Team. Erzengel Michael komme grundsätzlich bei grossen Themen wie Selbstzweifel, Grenzen ziehen und Mut ins Spiel, erklärt die Engelsbotschafterin. Er habe ihr schon vor der Sitzung mitgeteilt, dass ich mich nicht zu weit rauslehnen wolle. «Da ist halt immer diese Journalistin in dir, die du nicht ganz loslassen kannst.» In der Tat ein Spagat: sich die eigene Zukunft voraussagen zu lassen, ohne danach in der Zeitung einen Seelenstriptease hinzulegen.

Ich sei aktuell sehr verletzbar und empfindsam, fühle mich gebremst und blockiert, so Michael. «Sie will und doch nicht», flüstert der Erzengel ihr ins Ohr, anscheinend sei meine aktuelle Situation noch zu komfortabel. Das kann jetzt vieles bedeuten – und doch weiss ich als Angesprochene, was er meint und in welche Bereiche mehr Bewegung reingehört.

Während der Sitzung kommuniziert Corinne Jenni immer auch mit dem Erzengel und macht sich laufend Notizen. Foto: Christian Pfander

Corinne Jenni steht während unserer Sitzung in direktem Dialog zum Erzengel, stellt ihm Zwischenfragen oder hakt auch mal nach, wenn es sein muss. «Also wie meinst du das?», fragt sie dann zum Beispiel. Das wirkt anfangs verstörend, doch irgendwann gewöhne ich mich an diesen dritten unsichtbaren Sitzungsteilnehmer. Und, bei aller Bodenhaftigkeit, irgendwann passt auch das Sonnenlicht, das sich durch die dunklen Wolken bis ins Zimmer schiebt. Normalerweise berät Corinne Jenni ihre Kundinnen – es sind grösstenteils Frauen – per Telefon, im Schnitt finden zwei Beratungen pro Woche statt. Nur in Ausnahmefällen lädt sie die Frauen in ihre Wohnung ein.



Stabiles neues Jahr

Wenn Michael für mich ins Jahr 2023 blickt, sieht er vor allem eines: viel Stagnation. Oder vielleicht könnte man es auch Stabilität nennen. Ich solle nicht viel an der momentanen Situation ändern, weder privat noch beruflich. Ich sei eine «Journalistin mit Herz» und am richtigen Ort angesiedelt, solle mich dort jedoch von «Tratsch und Klatsch» fernhalten. Ich muss schmunzeln.

Was mein Beziehungsleben anbelangt, landet der Erzengel tatsächlich ein paar Treffer. Ganz grundsätzlich gehe es für mich im nächsten Jahr darum, wieder näher zu mir zu finden. Meine Energie nach innen statt nach aussen zu lenken. Etwas für meine Verdauung zu tun. Und Michael rät mir, im Sommer zwei Wochen alleine in die Ferien zu fahren.

Der Wow-Effekt

Alles in allem ist für mich Michaels Botschaft schlüssig, zuweilen gar hilfreich. Und es gab in der Tat zwei, drei Momente, in denen ich gestaunt und mich gefragt habe, woher Corinne Jenni dieses oder jenes jetzt wissen kann, weil es wirklich sehr privat und nirgendwo sonst herauszufinden ist. «Ich bereite mich mit den Engeln gemeinsam auf die Sitzungen vor, sammle alle Informationen, die sie mir liefern.» Für ihre Kundinnen und Kunden sei das dann die «Beweiskontrolle», die «Trefferquote»: Es sind die ersten fünf Minuten, die darüber entscheiden, ob ihr Gegenüber abholbar ist oder nicht. «Niemand, der zu mir kommt, muss an Engel glauben. Es ist sogar besser, wenn nicht, dann ist der Wow-Effekt noch grösser.»

Abgesehen von den Überraschungseffekten kamen vom Erzengel auch viele Inputs etwas generellerer Natur. Wir alle schlittern ja zwischendurch wie auf einer vereisten Brücke durchs Leben, haben Ängste, hegen Selbstzweifel. Müssen lernen, uns zu vertrauen und immer wieder aufs Neue die Balance und unsere Mitte zu finden. Und: Wir alle wollen hören, dass wir gut sind, so wie wir sind. Ob von Freunden, der Familie – oder von Engeln.

















Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.