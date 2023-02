Angetroffen in Aeschi – Medizinstudentin mit Herz für Afrika Die Lehre zur Drogistin war ihr zu wenig, jetzt ist sie Medizinstudentin und sammelt Spenden für ein Diagnosegerät für ein Krankenhaus in Marokko: Michèle Fuhrer aus Aeschi. Claudius Jezella

Die Medizinstudentin Michèle Fuhrer aus Aeschi sammelt Spenden für ein Diagnosegerät für ein Krankenhaus in Marokko. Foto: Claudius Jezella

Schule, Ausbildung und dann? 40 Jahre in dem gelernten Beruf abreissen? Eigentlich habe sie schon nach der Ausbildung das Gefühl gehabt: «Das ist es nicht, da geht noch mehr.» Und so hat sie zwar ihren weissen Kittel behalten. Aber anstatt als Drogistin Kunden bei der Wahl der richtigen Gesichtscreme zu beraten, studiert Michèle Fuhrer seit nun vier Jahren Medizin an der Uni Bern und arbeitet an ihrer Doktorarbeit über zystische Fibrose mit Fokus auf Afrika am Institut für Biochemie und molekulare Medizin.