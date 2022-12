Im Kursaal Interlaken – Meditieren mit Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Vom 4. bis zum 8. Januar weilt der spirituelle Führer Gurudev Sri Sri Ravi Shankar in Interlaken. Er bietet mehrere Workshops im Kursaal Interlaken an. Nathalie Günter

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar wird vom 4. bis zum 8 Januar in Interlaken sein. Foto: PD

Die Art of Living Foundation organisiert vom 5. bis zum 7. Januar in Interlaken einen grossen Meditations-Meisterkurs mit dem Titel «Unveiling Infinity». «Der Workshop bietet eine einzigartige Erfahrung, um die Kraft unseres Bewusstseins durch Meditation, Atemarbeit und Dialog mit dem weltbekannten Menschenfreund, spirituellen Führer und Friedensbotschafter Gurudev Sri Sri Ravi Shankar zu erkunden», schreiben die Veranstalter.

Der Anlass findet im Kongresszentrum Kursaal Interlaken statt. Die täglichen Sitzungen finden von 19 bis 21 Uhr statt. Die Veranstalter erwarten 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sri Sri Ravi Shankar werde vom 4. bis zum 8. Januar in Interlaken zu Gast sein und es werden in seiner Anwesenheit weitere Workshops organisiert, an denen teilgenommen werden kann. Einer der Höhepunkte ist gemäss den Veranstaltern der Workshop «Meditation und Atem», der am 7. und 8. Januar stattfindet. Der Workshop lehre die kraftvolle rhythmische Atemtechnik Sudarshan KriyaTM sowie effektive yogische Atemarbeit und praktische Weisheiten für den Alltag.

Veröffentlichte Forschungsergebnisse würden zeigen, dass SKY Stress, Depressionen, Ängste und posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) deutlich reduziere und das Wohlbefinden sowohl geistig als auch körperlich deutlich steigere. Diese Veranstaltung findet im Kursaal Interlaken statt: Samstag, 7. Januar, 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 8. Januar, von 9 bis 13 Uhr.

Nathalie Günter ist Tagesleiterin und Redaktorin. Sie betreut die Themen Oberhasli, Greenfield Festival und FC Thun (für Sport-Extra). Weiter kümmert sie sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter und tickert live – ob beim Thema Politik oder Sport. Mehr Infos @nathalieguenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.