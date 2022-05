Neuer Auslandpreisvergleich – Medikamente: Statt dass der Preisunterschied zum Ausland sinkt, steigt er Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern kosten Medikamente in der Schweiz deutlich mehr. Diese Forderungen gibt es, um sie billiger zu machen. Maren Meyer

Die Marge ist bei den original patentgeschützten Arzneimitteln hoch. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Kauft eine Patientin in der Schweiz ein rezeptpflichtiges Medikament, kostet sie das deutlich mehr als in europäischen Vergleichsländern. Dort wird ein solches Arzneimittel im Schnitt um 8,8 Prozent günstiger angeboten, nach Ablauf des Patents sogar um 15,4 Prozent.

Der Preisunterschied ist gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Damals betrug er bei rezeptpflichtigen Medikamenten, deren Patent noch gültig ist, erst 6,9 Prozent. Das zeigt der neuste Auslandpreisvergleich des Krankenkassenverbandes Santésuisse und von Interpharma, dem Interessenverband der forschenden Pharmaunternehmen der Schweiz, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Noch grösser sind die Preisunterschiede bei Generika, also Nachahmerprodukten mit Wirkstoff des Originalpräparates. Diese sind in den Vergleichsländern Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Niederlanden, Österreich und Schweden durchschnittlich 48,4 Prozent günstiger als in der Schweiz. Der Preisunterschied ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um knapp 5 Prozentpunkte gewachsen. Ein wesentlicher Treiber ist der erstarkte Franken.

«Das Parlament muss einen neuen Anlauf nehmen, um die überhöhten Preise bei Medikamenten runterzubringen.» Christoph Kilchenmann, Santésuisse-Vizedirektor

Wie gross die Preisunterschiede bei Generika in der Schweiz zum Ausland sind, zeigt besonders krass das Beispiel von Schweden. Dort sind sie im Schnitt um 66 Prozent günstiger als in der Schweiz.

Aus Sicht der Kundinnen und Kunden, die ein Medikament in der Apotheke selber zahlen, könnte der Preisunterschied gegenüber dem Ausland sogar noch grösser sein. Denn Santésuisse und Interpharma untersuchten ausschliesslich die Fabrikabgabepreise – also jene Preise, welche die Pharmahersteller verrechnen. Die Margen, die vom Handel draufgeschlagen werden, wurden nicht berücksichtigt.

Dass sich hierzulande bezüglich des hohen Preises kaum etwas ändert, liegt laut Santésuisse-Vizedirektor Christoph Kilchenmann in der Verantwortung des Parlaments. Er wirft ihm vor, es versäumt zu haben, etwas zu ändern. «Das Parlament muss einen neuen Anlauf nehmen, um die überhöhten Preise bei Medikamenten runterzubringen», sagt Kilchenmann.

Santésuisse-Vizedirektor will Vertriebsmargen anpassen

Die Medikamentenpreise wirken sich direkt auf die Krankenkassenprämien aus. Wenn die Originalpräparate so günstig wären wie im Schnitt der neun Vergleichsländer, würde das die Schweizer Prämienzahlerinnen und -zahler um rund 300 Millionen Franken entlasten. Bei Nachahmerpräparaten liesse sich eine zusätzliche Kosteneinsparung von 350 Millionen Franken erzielen.

Der Santésuisse-Vizedirektor fordert verschiedene Massnahmen, um jährlich fast bis zu eine Milliarde Franken einzusparen: Die Preise für Nachahmermedikamente müssten auf das Niveau im vergleichbaren Ausland gesenkt werden, die Preise für alle Medikamentengruppen vom Bund jährlich und nicht wie bisher alle drei Jahre überprüft werden.

Zudem müsse der Anteil an Generika in der Schweiz erhöht werden. Die schnellste Möglichkeit, um dies zu erreichen, sieht Kilchenmann darin, Ärzten oder Apothekerinnen keinen Anreiz mehr zu bieten, das teurere Original zu verkaufen.

Dazu will Kilchenmann die Vertriebsmargen anpassen. Also jene Gewinnspanne, die Apotheken oder Ärzte auf die Medikamente im Verkauf aufschlagen. 300 Millionen Franken sollen so pro Jahr eingespart werden.

Lösungsvorschlag beim Bund eingereicht

Für eine jährliche Überprüfung der Medikamentenpreise und die Senkung der Vertriebsmargen spricht sich auch Curafutura aus, der Verband der Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas und KPT. Er fordert überdies Anpassungen bei der Preisbildung: Neben dem Auslandpreisvergleich und dem Vergleich mit Produkten ähnlicher Wirkungsweise solle neu auch die Zahl der versorgten Personen bei der Preisbildung eines Medikamentes mitberücksichtigt werden, sagt Sprecherin Simone Hinnen. Sprich: Je häufiger ein Medikament verschrieben wird, desto günstiger solle es abgegeben werden.

Hierzu reichte FDP-Ständerat Josef Dittli 2019 eine Motion ein, in der er den Bundesrat aufforderte, die Rechtsgrundlagen für das Zulassungs- und Preissystem bei Medikamenten so anzupassen, wie es Curafutura fordert. Die Motion wurde vor zwei Jahren angenommen.

Curafutura fordert überdies die Einführung von «anreizneutralen Vertriebsmargen» bei Arzneimitteln. Das heisst: Da Ärzte und Apothekerinnen heute für das Originalpräparat eine höhere Marge als auf einem günstigeren Nachahmermedikament erzielten, führe dies dazu, dass sie Generika seltener verkauften. Um diesen negativen Anreiz zu eliminieren, dürfe es keinen wesentlichen Margenunterschied zwischen Originalmitteln und Generika geben.

Die hohen Medikamentenpreise in der Schweiz sind seit Jahren ein Thema in der Politik.

Zusammen mit dem Schweizerischen Apothekerverband Pharmasuisse und der Ärztevereinigung FMH hat Curafutura einen entsprechenden Lösungsvorschlag beim Bundesamt für Gesundheit eingereicht. Aktuell sei man daran, diesen noch einmal zu schärfen, sagt Curafutura-Sprecherin Hinnen.

Die hohen Medikamentenpreise in der Schweiz sind seit Jahren ein Thema in der Politik. Nicht immer kommen die Motionen durch: So schlug der Bundesrat im Kampf gegen die hohen Generikapreise ein Referenzpreismodell vor. Demnach sollten alle patentabgelaufenen Mittel mit demselben Wirkstoff in einer Gruppe eingeteilt werden. Die Krankenkasse würde nur noch einen Festbetrag zahlen – und zwar auf Grundlage des günstigsten Präparats.

Das Preismodell sollte im Jahr Einsparungen von 400 Millionen Franken bringen – und wurde vergangenes Jahr vom National- wie Ständerat abgelehnt.

