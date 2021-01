Verkehr in Thun – Mediation zu umstrittenem Verkehrsregime gestartet Nun läuft der Mediationsprozess zum Thuner Innenstadtverkehr. Ziel ist es, unter der Leitung eines unabhängigen Mediationsteams eine einvernehmliche Lösung für alle zu finden. Gabriel Berger

Wie es mit dem Verkehr in der Thuner Innenstadt weitergehen soll (im Bild eine Stausituation auf der Hofstettenstrasse vor dem Lauitorkreisel), erörtern die verschiedenen Interessengruppen nun mit Mediatoren. Foto: Patric Spahni

Besonders hinsichtlich des Einbahnregimes in der Thuner Innenstadt seien die Positionen der verschiedenen Interessengruppen «sehr unterschiedlich». Dies vermeldeten die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) und die Stadt Thun Ende Dezember. Gleichzeitig kündigten sie damals an, dass als Nächstes ein Team von drei privaten, unabhängigen Mediatoren mithelfen soll, die Positionen einander anzunähern.

Am Mittwochabend ist der Startschuss zur Mediation nun gefallen. Das Datum war ursprünglich als dritter von vier Terminen des seit letztem Herbst laufenden Verkehrsforums Thun geplant gewesen. «Kreisoberingenieur Markus Wyss und der Thuner Gemeinderat Konrad Hädener stellten in einer Videokonferenz den am Forum beteiligten Institutionen die Beweggründe und das Mediationsteam vor», schreibt die BVD in einer Medienmitteilung. Zu den Beteiligten gehören rund 70 Exponenten von Gemeinden, Wirtschafts-, Gewerbe- und Verkehrsverbänden, Parteien sowie weiteren Interessengruppen aus der Region.

«Nur» Delegierte an Mediation

Auf Anfrage hält Kreisoberingenieur Wyss fest, dass es sich bei den Mediatoren um drei Personen mit einer entsprechenden Ausbildung handle. Sie hätten bereits Erfahrung im Zusammenhang mit Planungsprozessen im Bereich Verkehr/Infrastruktur. Die private Firma ist mit Standorten in Sempach, Winterthur und Bern vertreten. «So sehr Konrad Hädener und ich neutral sein möchten, sind wir beide Interessenvertreter der Strassenbesitzer. Daher erschien es uns zwingend nötig, dass die Mediatoren komplett unabhängig sind», sagt Wyss.

«So gewinnen wir durch die Mediation wahrscheinlich sogar Zeit, denn grosse Anlässe mit bis zu 80 Personen sind unter Umständen ja noch lange nicht möglich.» Kreisoberingenieur Markus Wyss zu den «kleinen» Gruppen am Mediationsprozess

In einem ersten Schritt wird das Mediationsteam bis Ende März mit den unterschiedlichen Interessengruppen das Gespräch suchen. In vier Vorgesprächen, in die zunächst noch alle am Forum Beteiligten einbezogen sind, wird der Mediationsprozess vorbereitet. Laut dem Kreisoberingenieur erfolgte die Gruppeneinteilung aufgrund der Zielvorstellungen, welche die verschiedenen Player im November-Forum formulierten. Aus jeder Interessengruppe werden danach rund 3 bis 4 Delegierte für die nachfolgenden Phasen bestimmt.

Runder Tisch mit drei Phasen

«Der eigentliche Mediationsprozess findet nicht im Gesamtforum, sondern an einem runden Tisch mit rund 15 bis 20 Delegierten statt», schreibt die BVD. Dieser Tisch wie auch die Vorgespräche sind freilich alle virtuell: Die Teilnehmenden treffen sich pandemiebedingt vorderhand per Videokonferenz. «Das macht aber durchaus Sinn. So gewinnen wir durch die Mediation wahrscheinlich sogar Zeit, denn grosse Anlässe mit bis zu 80 Personen sind unter Umständen ja noch lange nicht möglich», erklärt Wyss.

Die Mediatoren gliedern den runden Tisch in drei Phasen: In Phase 1 werden die Themen gesammelt und die Anliegen geklärt. Phase 2 hat zum Ziel, den Verhandlungsspielraum abzustecken, Annäherungen zu prüfen und Lösungsansätze zu finden. In Phase 3 erfolgen die eigentlichen Entscheidungen. Dazwischen sollen die Delegierten jeweils mit ihren Institutionen Rücksprache nehmen. «Die Verabschiedung der Ergebnisse und die Empfehlungen an Stadt und Kanton finden im Gesamtforum statt», teilt die BVD mit.

«Die Dauer des Mediationsprozesses lässt sich derzeit nicht abschätzen.» Aus der Medienmitteilung der kantonalen Baudirektion

Markus Wyss betont einmal mehr, dass es beim Forum nicht um allfällige grössere Massnahmenpakete wie den Bau eines Hübelitunnels oder einer neuen Aarequerung Süd gehe, sondern um die Entwirrung der aktuellen Verkehrssituation. Ersteres sei Gegenstand des Agglomerationsprogramms unter der Federführung des Entwicklungsraums Thun (ERT). Wie viel Zeit die nun folgenden Schritte in Anspruch nehmen werden, ist unklar. So schreibt die BVD: «Die Dauer des Mediationsprozesses lässt sich derzeit nicht abschätzen.»