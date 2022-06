Berner Burgergemeinde – Medaillen für sechs Persönlichkeiten und Projekte Das Museumsquartier oder das Buskers-Festival: Sechs Köpfe hinter diesen und weiteren Projekten hat die Burgergemeinde Bern mit einer Medaille ausgezeichnet.

Die Bernburger haben sechs Frauen und Männer geehrt, die das Leben in Bern bereichern. Zu den Geehrten gehört auch die Gründerin des Strassenkunstfestivals «Buskers». Foto: Keystone (Archiv)

Mit der burgerlichen Medaille ehrt die Burgergemeinde Bern Menschen, die das Leben in Bern in besonderer Weise bereichern. In diesem Jahr gehen die Medaillen an sechs Persönlichkeiten und deren Projekte, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

Ausgezeichnet wurde Dieter Bogner, der in der Berner Museeumslandschaft tätig ist und aktuell mit seinen Ideen dem Projekt für eine Museumsquartier Leben einhaucht. Franziska Borer Winzenried fördert als Präsidentin der Stiftung Vinetum ausgewählte Projekte wie eine Professur am Institut für Bienengesundheit.

Eine Medaille erhielten auch der langjährige Münsterarchitekt Hermann Häberli und der Historiker André Holenstein, der verschiedene Standardwerke zur Berner und Schweizer Geschichte verfasst oder mitverfasst hat.

Geehrt wurden mit Philippe Cornu und Christine Wyss auch zwei prägende Kulturveranstaltende. Cornu war viele Jahre lang Herz und Seele des Berner Gurtenfestivals, Wyss ist zusammen mit ihrer Schwester die Gründerin des Strassenmusikfestivals «Buskers».

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.