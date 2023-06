Triathlon: Ryf gewinnt in Weltbestzeit

Daniela Ryf hat in Weltbestzeit den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen – und damit ein starkes Zeichen gesetzt für den weiteren Verlauf der Saison. Die 36-Jährige benötigte für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 8:08:21 Stunden. Ryf unterbot damit die Bestmarke von Chrissie Wellington von 8:18:13 Stunden aus dem Jahr 2011 um knapp zehn Minuten. «Ich habe so lange versucht, diesen Rekord zu brechen. Und heute hat wirklich einfach alles gepasst. Es war das geilste Rennen, das ich je hatte», sagte Ryf.

Die Leistung ist umso bemerkenswerter, da es der Solothurnerin in der jüngeren Vergangenheit nicht immer gut lief. Nachdem sie beim Ironman Hawaii 2022 nur Achte wurde und auch im Mai beim PTO-Rennen auf Ibiza, dem ersten grossen Event der Saison 2023, chancenlos blieb, wurden die Zweifel immer grösser. Auch wegen den jüngsten Enttäuschungen arbeitet sie nun wieder mit ihrem Erfolgscoach Brett Sutton zusammen. Und das macht sich offenbar bereits jetzt bezahlt: Nach dem Sieg beim Half-Ironman in Rapperswil vor zwei Wochen liess sie nun der Konkurrenz in Roth keine Chance. Auf den zweiten Platz schaffte es Anne Haug aus Deutschland in 8:21:09 Stunden. In den vergangenen beiden Jahren hatte sie das Rennen gewonnen. Dritte wurde mit Laura Philipp ebenfalls eine Deutsche.

Und auch im sehr stark besetzten Männer-Rennen gabs schnelle Zeiten. Der Däne Magnus Ditlev überquerte als Erster die Ziellinie in 7:24:40 und unterbot den Streckenrekord des deutschen Seriensiegers Jan Frodeno um fast elf Minuten. Ditlev gewann vor dem Deutschen Patrick Lange und dem US-Amerikaner Ben Kanute.

Der Event in Roth ist in dieser Saison wohl der zweitwichtigste Anlass bei den Langdistanztriathleten. Die Männer werden dann am 10. September zum ersten Mal in Nizza den Weltmeister küren, während die Frauen am 14. Oktober wie gewohnt in Hawaii starten. Und nach dieser Vorstellung in Roth wird Daniela Ryf dort sicher wieder die grosse Favoritin sein und ihren sechsten Titel jagen. (tmü/DPA)