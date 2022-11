Darauf muss YB achten – Mbappés Kumpel steht für die kleine Revolution Ein äusserst treffsicherer Stürmer, fürstliche Löhne und viel Talent: YB trifft im Cupachtelfinal mit Lausanne auf keinen gewöhnlichen Unterklassigen. Dominic Wuillemin

Brighton Labeau tingelte durch die Niederungen des Fussballs. In Lausanne kann der wuchtige Stürmer sein Talent endlich entfalten. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Stürmer, der zu gut für die Challenge League ist

Gemeinsam mit Kylian Mbappé spielte Brighton Labeau im Nachwuchs der AS Monaco. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der eine drei Jahre jünger war, was allein schon verdeutlichte, dass dieser zu Höherem berufen war. Während Mbappé später bei Paris Saint-Germain zum Weltmeister und Weltstar aufstieg, tingelte Labeau durch unterklassige Ligen in Frankreich, Rumänien und Belgien.