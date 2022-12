Lewandowski, der Aussenseiter

Die deutlich schlechteren Aussichten für heute hat Robert Lewandowski. Zwar hat der 34-Jährige beim 2:0 gegen Saudi-Arabien «endlich» seinen ersten Treffer an einer WM erzielen können. Trotzdem gelten er und die Polen als klarer Aussenseiter in die Partie.

Natürlich ist der Stürmer des FC Barcelona der grösste Name im polnischen Team. Mit 136 Länderspielen und 77 Toren ist Lewandowski natürlich Rekord-Nationalspieler und – mit grossem Abstand – Rekord-Torschütze. Aber ob das hilft?

Polen steht in Katar zum ersten Mal seit 1986 wieder in der K.o.-Phase einer WM. Und so wirklich überzeugt hat das Team bislang noch nicht.