Entwicklung Schadaugärtnerei – Maximale Höhe nach unten korrigiert Die Schadaugärtnerei soll in der Zone W3 belassen werden. Was etliche Personen in der Mitwirkung gefordert haben, will die Stadt nun berücksichtigen. Gabriel Berger

Die Schadaugärtnerei in Thun. Wie sie künftig genutzt werden darf, ist nun genauer definiert worden. Foto: Patric Spahni

Nicht weniger als 72 Eingaben, die anlässlich der Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision gemacht wurden, betrafen die Schadaugärtnerei. Das beweist deutlich: Die Zukunft des sensiblen Areals, das bis Ende des nächsten Jahres von verschiedenen Interessengruppen öffentlich zwischengenutzt wird, bewegt. Dass die Pläne der Stadt umstritten sein würden, zeigte sich bereits Anfang Jahr. Leserbriefschreiber kritisierten, dass die Schadaugärtnerei von der Zone W3 in die Zone W4 aufgezont werden solle (wir berichteten).

Wohnen nur untergeordnet

Nun hat die Stadt reagiert. Sie ist von ihrem am stärksten kritisierten Vorhaben in der Gärtnerei abgekommen. Das Gebiet soll in der Zone W3 belassen werden. Somit beliefe sich die maximale Fassadenhöhe neu auf 10 Meter statt der im Baureglementsentwurf erwähnten 13 Meter. Das Areal solle zudem in erster Linie für öffentliche Nutzungen zur Verfügung stehen. Bezüglich möglicher Nutzungen hat die Stadt den Baureglementsentwurf präzisiert.

Neu ist explizit festgehalten, dass das Wohnen in der Schadaugärtnerei eine untergeordnete Rolle spielt und nur in konkret definierten Bereichen zugelassen ist. Gemeint sind damit das Ankunftsterminal und als langfristige Option der Obstgarten (vgl. Grafik). Im Kutscherhof sind zudem – wie bereits heute – Wohnungen möglich, ergänzend zu Nutzungen wie Ateliers oder Gastronomie. Die wichtigsten Nutzungsarten in der Gärtnerei bleiben indes öffentlich-kultureller Art.

Umstrittener Passus soll weg

Innerhalb des Zonenplans der Stadt Thun präsentiert sich die Situation der Schadaugärtnerei speziell. Sie ist als Sektor E einer von fünf Teilen der Zone mit Planungspflicht (ZPP) J Schadau, die sich der Seestrasse entlang bis zum KKThun erstreckt. Je nach Sektor sind unterschiedliche Nutzungen vorgesehen, etwa Bildung im Sektor B, in dem sich das Gymnasium befindet.

Der Passus im Baureglementsentwurf, wonach eine Parzelle der ZPP J in die nächsthöhere Zone gelangen darf, sofern ein «qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt» und «dies innerhalb des Quartierumfelds städtebaulich begründet» wird, soll laut Stadtplanerin Susanne Szentkuti für die Sektoren A bis D beibehalten, für den Sektor E jedoch gestrichen werden. Dieser Passus war im Rahmen der Mitwirkung ebenfalls kritisiert worden, obwohl er sinngemäss bereits im aktuellen, seit 2002 gültigen Baureglement vermerkt ist.