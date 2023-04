Bauprojekt im Westen – «Maximal vorwärts» beim Berner Hochhausprojekt Holligen Günstige Wohnungen, ein Park und drei Hochhäuser: EWB und die Stadt stellen das Grossprojekt im Westen Berns vor – erste Reaktionen sind positiv. Carlo Senn

Die Überbauung der EWB-Parzelle im Westen Berns wird konkret, vorgesehen sind auch Gastronomie und Kultur. Visualisierung: Energie Wasser Bern

Der Unort in Holligen – eingequetscht zwischen Autobahn und Gleisen beim Berner Europaplatz – soll zum Verweilort werden. Das Hochhausprojekt war lange in Planung, blockiert, doch nun haben der städtische Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) und die Stadt das Siegerprojekt vorgestellt. Wie es aussieht, welche Folgen es mit sich bringt und was es von der kritisierten Wankdorf-City unterscheidet.