Schutzkonzept des FC Thun – Maximal 5999 Personen dürfen in die Arena Am Freitag gegen Xamax sind erstmals wieder mehr als 1000 Fans in der Stockhorn-Arena erlaubt. Doch was genau gilt? Die wichtigsten zehn Punkte. Michael Gurtner

Ein Teil der Sitzplätze in der Stockhorn-Arena bleibt gesperrt. Am 2. Oktober dürfen aber erstmals wieder mehr als 1000 Personen ins Stadion. Foto: Christoph Gerber

Fussball in Zeiten des Coronavirus – das ist seit der Wiederaufnahme der letzten Spielzeit im Juli eine stete Gratwanderung. Beim Auftakt in die neue Saison durften beim Cupmatch des FC Thun gegen Luzern und beim ersten Challenge-League-Heimspiel gegen Stade Lausanne höchstens 1000 Leute in die Stockhorn-Arena – ab Oktober gilt nun die neue Regelung mit einer Maximalauslastung von zwei Dritteln. Oberste Maxime im Schutzkonzept des FC Thun ist, die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und die Krankheitsübertragung zu verhindern. «Uns ist die ausserordentliche Verantwortung bewusst, in der wir uns befinden», betont Barbara Frantzen Roth, Geschäftsleiterin Kommerz beim FC Thun. Noch steht die definitive Genehmigung des Konzepts durch die Behörden aus, sie wird vom FC aber in Kürze erwartet. Was soll für die Partie gegen Mitabsteiger Neuchâtel Xamax am Freitag ab 20 Uhr und die nachfolgenden Heimspiele gelten?