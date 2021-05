Was wir lesen – Max Küng: «Fremde Freunde» Wenn befreundete Paare zusammen Ferien machen, ist das dann eine grossartige oder eine hundsmiserable Idee? Auf alle Fälle ist es Stoff für einen «sehr, sehr realistischen Roman». Anuschka Roshani (Das Magazin)

Foto: DM

Als ich «Fremde Freunde» (Kein & Aber), das neue Buch von Max Küng – für die «Magazin»-Leserschaft nach mehr als zwanzig Jahren Küng-Kolumnen ein guter alter Bekannter – zu lesen beginne, komme ich gerade von einer glücklichen Ferienwoche mit Freunden zurück.

Und dann das: In seinem dritten, eben veröffentlichten Roman durchleben drei Paare mit ihren halbwüchsigen Kindern sechs Tage im französischen Landhaus von Jean und Jacqueline. Die haben mit der Absicht eingeladen, dass sich ihre Gäste bei ihnen wie Gott in Frankreich fühlen. Nicht ganz uneigennützig von den Gastgebern, wie man bald erfährt, sie hoffen, die Beherbergten werden sich am Haus finanziell beteiligen wollen.