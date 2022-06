Erwartungen bestätigt – Mauro Lustrinelli wird neuer FC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli, Nationalcoach der Schweizer U-21-Auswahl und ehemaliger Stürmer des FC Thun, ersetzt den entlassenen Thun-Trainer Carlos Bernegger.

Mauro Lustrinelli kehrt zum FC Thun zurück. Patric Spahni

Mauro Lustrinelli wird der neue Trainer des FC Thun. Dies teilte der Verein am Donnerstagmorgen mit. Der 46-jährige Tessiner folgt auf den entlassenen Carlos Bernegger.

Bereits am Montag wurde über den Namen des neuen FC-Thun-Trainers spekuliert. Nau.ch brachte Mauro Lustrinelli ins Spiel. Diese Vermutung wurde nun vom FC Thun bestätigt.

Die ersehnte Rückkehr

Lustrinelli, der noch immer in der Region wohnhaft ist, galt in Thun als Wunschkandidat. Schon kurz nach der Bekanntgabe der Trennung von Carlos Bernegger forderten zahlreiche Fans auf den Kanälen der sozialen Medien seine Rückkehr.

Im Frühjahr 2017 hatte Lustrinelli die erste Mannschaft des FC Thun bereits interimistisch betreut. Doch im Sommer erhielt dann damals Marc Schneider den Zuschlag. Lustrinelli ging gleichzeitig zum Schweizerischen Fussballverband und coachte zuerst die U-16, bevor er Anfang 2018 die U-21 übernahm.

In seiner aktiven Zeit hat «Lustrigol» als Stürmer in 112 Partien für den FC Thun 51 Tore erzielt. Mit seiner Doublette beim 3:0 gegen Malmö schoss er 2005 die Oberländer sensationell in die Champions League. Nach späteren Abstechern zu Sparta Prag, Luzern, Bellinzona und YB hat er seine Aktivkarriere im Januar 2012 beim FC Thun beendet. Nun kehrt er also zurück.

pd

