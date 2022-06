Mountainrun Grindelwald – Maurer und Tefera räumten ab Am Samstag erlebte der Mountainrun Grindelwald mit zwei Jahren Verspätung seine Premiere. Insgesamt 170 Teilnehmende standen am Start.

Auf dem Podest (v.l.): Simone Troxler, Melanie Maurer, Alexandra Wallimann. Foto: PD/Andreas Baier

170 Läuferinnen und Läufer absolvierten am ersten Mountainrun in Grindelwald die Strecke mit insgesamt 1111 Höhenmetern von Grindelwald bis nach First. Mekonen Tefera aus Biel holte sich mit in einer Zeit von 51 Minuten und 18 Sekunden den Tagessieg bei den Herren. Melanie Maurer aus Hindelbank sicherte sich den Tagessieg bei den Frauen in einer Laufzeit von 58 Minuten und 12 Sekunden.

Das Männerfeld lieferte sich einen spannenden Kampf bis zum Ziel. Der gebürtige Äthiopier Mekonen Tefera sicherte sich die Sprintwertung nach rund 2,5 Kilometern in 11 Minuten und 6 Sekunden, gefolgt von Mads Louring aus Dänemark. Die schnellste Frau beim Bank-EKI-Sprint war ebenfalls die Tagessiegerin Melanie Maurer aus Hindelbank mit 12 Minuten und 41 Sekunden, knapp 6 Sekunden vor Simone Troxler aus Chardonne VD. Maurer führte das Feld vom Start bis zum Ziel an.

Erfolgreiche Männer (v.l.): Der zweitplatzierte Mads Louring, Sieger Mekonen Tefera und Jerome Furer, der sich den dritten Rang sicherte. Foto: PD/Andreas Baier

Teilnehmende aus acht Nationen

An der Premiere des Laufevents – dieser hatte aufgrund der Corona-Pandemie zweimal verschoben werden müssen – standen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus acht Nationen am Start. Die Männer machten rund 58 Prozent des Startfelds aus.

Die Spitze des Felds nach dem Start in Grindelwald. Foto: PD/Andreas Baier

Die Organisatoren zeigen sich gemäss einer Medienmitteilung zufrieden mit der ersten Durchführung des Mountainrun Grindelwald. «Natürlich läuft bei einer Premiere nicht ganz alles reibungslos ab. Trotzdem durften wir fast ausschliesslich positive Rückmeldung entgegennehmen. Die Berglaufstrecke erwies sich als herausfordernde, aber doch sehr attraktive Strecke für die Läuferinnen und Läufer wie auch für die Zuschauenden», wird OK-Präsident Remo Spieler zitiert.

Die Austragung ging ohne Zwischenfälle über die Bühne. Das Organisationskomitee möchte die zweite Austragung am Samstag, 24. Juni 2023, durchführen. Die Anmeldung für die Austragung im kommenden Jahr soll ab August möglich sein.

pd

