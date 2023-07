6. Eigertour in der Endphase – Maurer spätabends im Ziel Chrigel Maurer gewinnt das Gleitschirmrennen Eigertour zum sechsten Mal in Folge. Sein Bruder Michael und der Meiringer Lars Meerstetter werden den zweiten Rang unter sich ausmachen. Bruno Petroni UPDATE FOLGT

Einmal mehr überlegener Eigertour-Sieger: Chrigel Maurer. Foto: Bruno Petroni

Viel Fussarbeit für die Protagonisten der 6. Eigertour: Beim 200 Kilometer langen Gleitschirmrennen von Grindelwald ins Tessiner Bedrettotal und via Urner Alpen zurück sahen sich die Athleten mit zunehmenden Regenphasen konfrontiert, was ein Vorwärtskommen erschwerte. Trotzdem war das führende Trio, bestehend aus den Gebrüdern Michael und Christian «Chrigel» Maurer (Frutigen) sowie Lars Meerstetter (Meiringen), am dritten Renntag bereits wieder via Oberhasli und über die Grosse Scheidegg in die Region Grindelwald zurückgekehrt. Hier gibt es zum Schluss die Bäregg- und die Glecksteinhütte sowie die Kleine Scheidegg «abzuhaken», ehe nach einem letzten Talflug in Grindelwald Grund ins Ziel gelaufen werden kann.

Zum Schluss noch eine Bodenspirale: Chrigel Maurer trifft als Sieger der 6. Eigertour in Grindelwald Grund ein. Foto: Bruno Petroni

Im Nebel stecken geblieben

Am Freitagabend hat Chrigel Maurer 57 Stunden nach dem Start das Ziel erreicht; somit feiert er seinen sechsten Eigertour-Sieg. Der Mann, welcher am nächsten Donnerstag seinen 41. Geburtstag feiert, bleibt am Grindelwalder Hike&Fly-Rennen also ungeschlagen. Dies gilt auch für das X-Pyr in den Pyrenäen, welches er bei jeder seiner vier bisherigen Teilnahmen gewann, als auch für das härteste und längste Gleitschirmrennen der Welt, das X-Alps. Dieses gewann der geborene Adelbodner vor fünf Wochen zum achten Mal in Folge. Die Superelativen, diese Erfolge einigermassen einordnen zu können, sind einem längst ausgegangen.

Die Entscheidung an der diesjährigen Eigertour fiel am Freitagmittag auf dem Sustenpass: Chrigel Maurer konnte vom Sustenjoch kommend schon vor der Passhöhe starten, als sich ein kleines Nebelfenster öffnete. Sein Bruder Michael blieb im Nebel stecken und musste vom Pass runterlaufen. Nebel hatte Michael Maurer auch am Freitagabend bei der Glecksteinhütte; er konnte nicht mehr starten und musste dort oben übernachten. Lars Meerstetter konnte spätabends wenigstens noch von der Grossen Scheidegg nach Grindelwald fliegen. Am Samstag wartet auf ihn noch der Aufstieg zur Bäregg- und zur Glecksteinhütte.

Reicht es ins Ziel?

Michael Maurer und Lars Meerstetter dürften am frühen Samstagmorgen – vermutlich auch in dieser Reihenfolge – in Grindelwald Grund eintreffen. Weiterhin tapfer geben sich Dominik Wicki (Niederried), Sebastian Weber (Chur), Tomas Matera (Tschechei) und Noé Court (Orbe). Letzterer übernachtete auf Samstag auf dem Sustenpass, die anderen drei in der Albert-Heim-Hütte. Ob sie bis zum Kontrollschluss am Samstag um 17 Uhr das Ziel in Grindelwald erreichen, wird weitgehend vom Wetter und somit den Flugbedingungen abhängen.

Das Rennen der etwas einfacheren Challenge-Kategorie ohne zweimalige Überquerung der Alpen wurde bereits am frühen Freitagmorgen entschieden. Der US-Amerikaner Jared Scheid hatte nach Erreichen des letzten Wendepunktes Eigergletscher einen Startabbruch, während der mit ihm zusammen führende Deutsche Julian Schweizer glatt davon kam und so um 6.20 Uhr als Erster den Torbogen in Grindelwald Grund erreichte. Eine Stunde nach den beiden lief auch Christian Schugg (Deutschland) im Ziel ein.

Challenge-Sieger Julian Schweizer (rechts) gratuliert seinem Konkurrenten Jared Scheid am Ziel Foto: Bruno Petroni

Selfies als Beweis

Die Wettkampfregeln bei der Eigertour sind so unkompliziert und simpel wie die Teilnehmer selber auch: Vor jeder der 14 durch den Veranstalter definierten Berghütten muss gelandet, ein Selfie von sich gemacht und das Foto ans OK geschickt werden. Ähnlich wie beim längsten Gleitschirmrennen der Welt, dem X-Alps, gilt auch bei der Eigertour zwischen 21 Uhr und 6 Uhr morgens Sperrzeit, während welcher sich die Athleten nicht fortbewegen durften. Dass die Benützung von jeglichen Verkehrsmitteln verboten ist, versteht sich von selbst.

Was die Eigertour besonders anspruchsvoll macht, sind die jeweiligen Landungen mit dem Gleitschirm bei den Berghütten, mitten in hochalpinem Gelände, was grosses fliegerisches Können und Erfahrung erfordert. Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, kann aber auch so jederzeit ein Unfall passieren.

Das Rennen kann via Livetracking hier mitverfolgt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.