5. X-Pyr-Gleitschirmrennen – Maurer gewinnt Herzschlag-Finale Die eindrückliche Siegesserie von Christian «Chrigel» Maurer an den international grössten Hike&Fly-Rennen bleibt ungebrochen. Der Frutiger gewinnt das X-Pyr zum vierten Mal. Bruno Petroni

Chrigel Maurer auf den letzten Kilometern: Am Horizont rechts ist bereits das Mittelmeer zu sehen – und das Ziel. Foto: PD/Chrigel Maurer

Der Grossangriff der Franzosen auf den Königsthron von Christian «Chrigel» Maurer liess schon mal dessen Sockel wackeln – aber nicht fallen. Vom ersten Meter weg waren dem 39-jährigen Frutiger seit dem Start am Sonntag in Hondarribia am Atlantik fünf der sieben gestarteten französischen Herausforderer auf den Fersen, und mehr als einmal schien ihre Rechnung erstmals aufzugehen. So war es am zweitletzten Renntag vom Donnerstag der Pyrenäer Pierre Rémy, der sich deutlich an der Spitze absetzte und das Rennen für sich zu entscheiden schien.