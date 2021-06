Das 10. X-Alps nach dem neunten Renntag – Maurer gewinnt das X-Alps zum 7. Mal Das Gleitschirmrennen X-Alps ist entschieden: Chrigel Maurer bleibt auch bei seiner siebten Teilnahme ungeschlagen. Patrick von Känel kämpft um den zweiten Platz. Bruno Petroni

Chrigel Maurer (Mitte) feiert seinen 7. X-Alps-Sieg mit seinen Betreuern ausgelassen. Foto: PD

Die Pizza hat sich Chrigel Maurer (rechts) nach seinem Marathonflug vom Sonntag redlich verdient. Rechts sein Coach und Betreuer Thomas Theurillat. Foto: PD

Er ist der Beste – und bleibt es auch: Die verbleibenden 150 Kilometer ins Ziel waren für Christian «Chrigel» Maurer bei einem Vorsprung von 160 Kilometer eigentlich nur noch Formsache. Nachdem er sich am Sonntag mit einer genialen Flugroute via Furka-, Oberalp- und Albulapass definitiv von seinen Verfolgern abgesetzt hatte, stieg der 38-jährige Frutiger am frühen Montagmorgen von Meran aus auf die 2291 Meter hohen Mutspitze, um von dort zu einem letzten siebenstündigen Streckenflug Richtung Ziel in Zell am See abzuheben; nur gerade unterbrochen von einer kurzen Toplandung beim letzten Wendepunkt Kronplatz (2258 m), wo er die letzte Kontrolltafel unterschreiben musste.

Um 18 Uhr war es schliesslich so weit; Maurer landete auf dem Floss unweit des Seeufers von Zell – nach genau 8 Tagen, 6 Stunden und 30 Minuten.

Ein Glas Weisswein mit den Fans nach der Landung im Südtirol: Chrigel Maurer. Foto: Chrigel Maurer/PD

«Es war ein Wolf.» Chrigel Maurer

Ein unerwartetes Treffen

Eine besondere Begegnung erlebte der Oberländer Gleitschirm-Champion am Sonntag am späten Abend, als er sich nach dem zehnstündigen Flug ins Südtirol und einer anschliessenden Pizza noch einen zweistündigen Fussmarsch gönnte: «Plötzlich tauchte im Lichtkegel meiner Stirnlampe plötzlich ein Tier auf. Zu meiner grossen Überraschung war es ein Wolf, der offenbar von unserem Zusammentreffen genauso beeindruckt war wie ich selber.»

Tierische Begegnung: Chrigel Maurer kreuzt bei Schnalstal (Meran) spätabends den Weg eines einsamen Wolfs. Foto: Chrigel Maurer/PD

Patrick von Känel konnte seinen Rückstand auf die Spitzengruppe wieder wettmachen, nachdem er am Samstag bei der Traversierung des Unterwallis «vom Winde verweht» worden war. Er mischt im Kampf um den zweiten Platz kräftig mit. Maxime Pinot (Frankreich) und Simon Oberrauner (Österreich) konnten sich am Montagnachmittag leicht vom Oberländer absetzen, und hinter ihm lauert Benoît Outters. Das Quartett dürfte seinen Endkampf am Dienstagmorgen bis zum Ziel weiterführen. Man darf gespannt sein, wer die Nase zum Schluss vorne haben wird.

Strategiebesprechung mit den Betreuern: Patrick von Känel legt sich im Teambus erst mal hin. Foto: Johannes Charrois/PD

Das X-Alps ist ein 1238 Kilometer langes Biwak-Gleitschirmrennen, an welchem sich die 30 Athleten aus 17 Nationen nur entweder fliegend oder zu Fuss fortbewegen dürfen. Nachdem das Rennen bei den ersten neun Austragungen vom Start in Salzburg über den gesamten Alpenkamm bis ans Mittelmeer in Monaco geführt hatte, führt die Strecke dieses Jahr rund um den Montblanc und danach wieder ostwärts bis nach Zell am See.

Das X-Alps kann im Internet per Live-Tracking mitverfolgt werden.

Aufholjagd nach dem «Absaufer» im Unterwallis: Patrick von Känel startet vom Dent d'Oche in Richtung Montblanc. Foto: Johannes Charrois/PD

