Vor dem 10. X-Alps – Maurer bereits in Führung Vier Tage vor dem Start zum längsten und härtesten Gleitschirmrennen der Welt gab es unter den 30 Teilnehmern beim Prolog ein erstes Kräftemessen. Bruno Petroni

Chrigel Maurer (rechts) gewinnt den Prolog zum 10. X-Alps knapp vor dem Franzosen Maxime Pinot. Foto: PD

Christian «Chrigel» Maurer hat den X-Alps-Prolog vom Donnerstagmorgen gewonnen. Er beendete das 29 Kilometer lange Rennen mit drei Wendepunkten im österreichischen Wagrain eine Minute schneller als der Franzose Maxime Pinot in 1 Stunde und 49 Minuten. Dritter wurde mit weiteren 7 Minuten Rückstand der Österreicher Thomas Friedrich. Der Frutiger Patrick von Känel klassierte sich in 2:03 Stunden als Fünfter.

Grosser Pechvogel bereits vor Beginn der X-Alps-Woche ist Hanes Kämpf: Der 23-jährige Sigriswiler hätte als dritte Schweizer Speerspitze ins Rennen gehen sollen, wurde aber Anfang Woche bei der ärztlichen Kontrolle positiv auf Corona getestet und kann somit nicht starten. Ein kleiner Trost bleibt Kämpf: Er wird jetzt genügend Zeit haben, sich auf die 4. Eigertour vom 7. bis 10. Juli vorzubereiten, welche quasi als X-Alps-Revancherennen gilt.

Chrigel Maurer auf der Verfolgung des zwischenzeitlich knapp führenden Maxime Pinot (links). Foto: Chrigel Maurer

Die drei Schnellsten des Prologs werden im Verlaufe des X-Alps nebst des einen Nachtpasses für alle einen zusätzlichen Nachtpass anwenden können. Will heissen, dass sie sich auch nachts zwischen 22.30 und 5 Uhr zu Fuss vorwärtsbewegen dürfen, während der Rest des Feldes zum Stillstand und somit zur nächtlichen Ruhezeit gezwungen ist. Zudem wird am frühen Morgen des zweiten X-Alps-Renntags am kommenden Montag mit den am Prolog eingehandelten Rückständen gestartet.

Der Start zum 10. X-Alps fällt am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr auf dem Mozartplatz in Salzburg. Die Strecke führt über 1238 Kilometer via Zugspitze und Säntis bis zum Mont Blanc und von dort via Piz Palü zurück nach Österreich. Das Ziel befindet sich erstmals nicht in Monaco, sondern in Zell am See.

