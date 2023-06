11. X-Alps in der Endphase – Maurer auf dem Siegeszug Einmal mehr zeichnet sich beim internationalen X-Alps Gleitschirmrennen ein Hitchcock-Finale ab: Chrigel Maurer führt 100 Kilometer vor dem Ziel. Bruno Petroni

Ab gehts in Richtung Ziel: Chrigel Maurer startet im Angesicht der mächtigen Cima Tosa (Brentagruppe) im Trient zum nächsten Flug. Foto: Bruno Petroni

Gelingt es Christian «Chrigel» Maurer am Samstag, seinen Vorsprung von 37 Kilometern zu halten und somit seinen achten X-Alps-Sieg in Serie zu feiern? Diese Frage kann frühestens am Samstagmittag beantwortet werden, wenn auch die Zeichen dafür sehr, sehr gut stehen. Zu deutlich zeigte sich während der ersten sechs Renntage diese Woche jedoch, wie rasch ein solid geglaubter Vorsprung wie Eis an der Sonne dahinschmelzen und sich in einen gehörigen Rückstand auf die Konkurrenz verwandeln kann.