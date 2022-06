Kreisel in Thun – Maulbeerkreisel wegen Sanierung drei Tage gesperrt Am Wochenende vom 24. bis zum 26. Juni erfolgen am Maulbeerplatz die Hauptarbeiten für die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Dies erfordert eine Sperrung des Kreisels.

Der Maulbeerkreisel bleibt für drei Tage gesperrt. Foto: Patric Spahni

Der Maulbeerplatz ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten der Stadt, er gehört aber auch zu den unfallträchtigsten Kreiseln in Thun, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, realisiert die Stadt Thun diverse Verbesserungsmassnahmen. Die Vorarbeiten erfolgten jeweils in der Nacht unter Verkehr und konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

Am Wochenende vom 24. bis zum 26./27. Juni sind die Hauptsanierungsarbeiten geplant. Diese beinhalten einen kompletten Ersatz des beschädigten Belags, der insbesondere für Velofahrende gefährlich ist. Gleichzeitig wird in der Freienhofgasse von der Bahnhofbrücke bis und mit Einmündung zum Oberen Bälliz der noch ausstehende Deckbelag eingebaut. Alle Arbeiten enden spätestens am Montag, 27. Juni, um 5 Uhr früh. Die Intensivarbeiten bedingen eine Vollsperrung des Kreisels.

Verkehrsführung während der Bauzeit

Der Maulbeerkreisel und die Freienhofgasse im Abschnitt Maulbeerplatz bis und mit Einmündung Oberes Bälliz sind von Freitag, 24. Juni, 8 Uhr, bis Montag, 27. Juni, 5 Uhr, für den motorisierten Verkehr und Veloverkehr komplett gesperrt. Grossräumige Umleitungen sind signalisiert. An neuralgischen Stellen werden Verkehrsdienste eingesetzt. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle über die bestehenden Trottoirs und Korridore passieren. Velofahrende müssen das Velo schieben und können den Gehwegbereich nutzen.

Die STI-Busse werden umgeleitet, einzelne Haltestellen können nicht bedient werden. Der Bahnhof Thun wird von allen umgeleiteten Buslinien angefahren. Die Linien 21, «Interlaken», und 25, «Sigriswil», fahren nicht zum Bahnhof und wenden am Lauitor. Die Verbindung zum Bahnhof erfolgt zu Fuss, z. B. ab Haltestelle Thunerhof via Göttibachsteg/Scherzligschleuse. Der motorisierte Individualverkehr kann den Bahnhof Thun via Frutigenstrasse-Rampenstrasse erreichen. Die Wegfahrt ist nur über die Seestrasse möglich.

Bei schlechter Witterung wird die Sanierung um eine Woche verschoben. In diesem Fall gelten die Einschränkungen entsprechend von Freitag, 1. Juli, 8 Uhr, bis Montag, 4. Juli, 5 Uhr. Eine allfällige Verschiebung wird spätestens am Donnerstag, 23. Juni, kommuniziert.

