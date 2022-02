Stadt Thun saniert Verkehrsknoten – Maulbeerkreisel soll für Velofahrer sicherer werden Im Sommer saniert die Stadt Thun den Maulbeerkreisel. Der wichtige Verkehrsknoten soll dadurch sicherer für die schwächsten Verkehrsteilnehmer werden. Roger Probst UPDATE FOLGT

Der Maulbeerkreisel in Thun aus der Vogelperspektive: Bereits im Sommer soll er umgestaltet werden, damit er sicherer wird. Foto: Patric Spahni

Der Maulbeerplatz ist einer der wichtigsten Verkehrsknoten der Stadt. Er ist auch für den Busverkehr von grosser Bedeutung. Gleichzeitig gehört er jedoch zu den gefährlichsten Kreiseln in Thun. Insbesondere für Velofahrende. Nun geht die Stadt Thun das Problem an: Sie will mit diversen Sofortmassnahmen die grössten Defizite im Zusammenhang mit der Sicherheit beheben. «Ziel ist es insbesondere, die Zahl der Velounfälle zu senken», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Auslöser für das Projekt war eine Analyse der Situation, welche die Stadt in Auftrag gegeben hat. Die Fachleute machten die zweispurigen Einfahrten als wesentliche Mängel aus. «Sie führen zu einer Gefährdung für Velofahrende und zu Nachteilen für Linienbusse ohne Vortrittberechtigung gegenüber dem motorisierten Individualverkehr», schreibt die Stadt. Auch die überbreite Kreiselfahrbahn sei gefährlich. Geringe Sichtweiten, ungeeignete Ein- und Ausfahrtsbreiten und zu kleine Winkel zwischen den Strassen sind weitere Mängel des viel befahrenen Verkehrsknotens.

Weniger schnell im Kreisel

Die Stadt geht das Problem nun an. Sie verschmälert die Kreiselfahrbahn auf Normwerte, indem ein überfahrbarer Innenring erstellt wird. «So kann die Geschwindigkeit im Kreisel gesenkt und damit der Verkehrsfluss verstetigt werden.» Gleichzeitig werde die Situation für die Verkehrsteilnehmenden übersichtlicher und das Einbiegen einfacher. Auch die Kreiseleinfahrt für Fahrzeuge aus der Frutigenstrasse, die oft vom Rückstau betroffen ist, wird erleichtert. Um die Sicht im Kreisel zu verbessern, wird die Stadt eine Strassenlampe bei der Frutigenstrasse sowie die Veloparkplätze vor der Stadtbibliothek in die Bahnhofstrasse versetzen lassen.

«Die Arbeiten können weitestgehend unter Verkehr ausgeführt werden.» Aus der Mitteilung der Stadt Thun

Aktuell befindet sich auf der Aarestrasse eine zweispurige Zufahrt. Sie wird auf einen Fahrstreifen reduziert. Zudem ist eine Abbiegehilfe für Velofahrende in den Molkereiweg vorgesehen. «Die Reduktion auf eine Fahrbahn ist aufgrund der engen Platzverhältnisse besonders anspruchsvoll», schreibt die Stadt. Nicht zuletzt droht dadurch, dass die STI-Busse Zeit verlieren. Die Massnahme wird deshalb vorerst als Verkehrsversuch umgesetzt. Sollte sich die Sache bewähren, wird die neue Verkehrsführung definitiv eingeführt. Im Rahmen der Bauarbeiten ersetzt die Stadt zudem den Belag.

Wird später totalsaniert?

«Die Rahmenbedingungen – enge Platzverhältnisse, hohes Verkehrsaufkommen, ungünstige vertikale und horizontale Linienführungen der bestehenden Strassen – lassen es nicht zu, sämtliche Defizite im Rahmen von Sofortmassnahmen zu beheben», schränkt die Stadt Thun ein. Eine allfällige Totalsanierung des Maulbeerplatzes müsse im Rahmen des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Innenstadt betrachtet werden. Die Stadt rechnet damit, dass eine Totalsanierung mehrere Jahre geplant werden muss. Sie erhofft sich aus den Sofortmassnahmen wichtige Erkenntnisse für ein solches Projekt.

Sollte das Bewilligungsverfahren schlank durchgehen, fahren die Bagger bereits in den Sommermonaten Juni und Juli auf. «Die Arbeiten können weitestgehend unter Verkehr ausgeführt werden», schreibt die Stadt. Einzig der Belagsersatz bedinge eine Vollsperrung des Kreisels und werde deshalb an Wochenenden ausgeführt. Die Kosten für die Sofortmassnahmen, den Verkehrsversuch sowie die Wirkungskontrollen belaufen sich auf ca. 345'000 Franken.

Roger Probst ist Redaktor und Blattmacher. Er schreibt vorwiegend übers Zulgtal und die Gemeinden am rechten Thunerseeufer. Zudem berichtet er aus dem Gerichtssaal. Er ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Lokaljournalismus. Mehr Infos

