Thunerin blitzt vor Gericht ab – Maturnote 4 im Deutsch reicht nicht für eine Einbürgerung Eine junge Kamerunerin wollte sich in Thun einbürgern lassen. Die Stadtbehörden machten ihr aber einen Strich durch die Rechnung. Sie befanden, ihre Deutschkenntnisse genügten nicht – trotz Note 4 bei der Matura. Roger Probst

Die junge Frau erhält den Schweizer Pass vorläufig nicht. Foto: Reto Oeschger

Das Leben kann unliebsame Überraschungen bereithalten. Das musste eine junge Frau aus Kamerun erfahren. Die 21-jährige Wahl-Thunerin schloss im Sommer 2018 die Maturitätsprüfung am Gymnase français de Bienne mit Bravour ab. Im Herbst darauf begann sie ihr Studium an der Universität Freiburg in Biomedizinischen Wissenschaften. Daneben packte sie die Einbürgerung an. So weit, so gut.

Sie wurde von den Thuner Behörden aufgefordert, nachzuweisen, dass ihr Deutsch ausreichend ist. Die Frau legte daraufhin ihr Maturitätszeugnis vor, welches ihr im Fach Deutsch als Fremdsprache die Note 4 bescheinigt. Damit glaubte sie, alle Anforderungen für eine Einbürgerung erfüllt zu haben. Doch da täuschte sie sich.