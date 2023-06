Schule aus für immer – Matthias Studer überflügelte alle Grosse Maturparty am Gymnasium Interlaken: 66 junge Frauen und Männer erhielten es schriftlich, dass sie nun reif sind.

Sie wurden für ihre Leistungen geehrt (v.l.): Remo Grossen, Selina Fankhauser, Mara Durrer, Robin Gunstone, Matthias Studer, Aina Scherling, Lukas von Bergen, Mira Wich und Lena von Felten. Foto: PD

Die 58. Maturitätsfeier des Gymnasiums Interlaken und seiner Abteilung in Gstaad eröffneten die erfolgreichen Maturandinnen und Maturanden mit einem schwungvollen Tanz, wie die Schule in einer Medienmitteilung schreibt. «Mit humorvollen Beiträgen, die Einblick in ihr Schulleben boten, stellten sich die Abschlussklassen vor.» Rektorin Andrea Iseli würdigte den erfolgreichen Abschluss der 66 Maturae und Maturi. Sie ermunterte die jungen Leute, auf ihrem bevorstehenden Weg trotz allfälliger Mühsal nach den Sternen zu greifen, sich in Studium und Gesellschaft zu engagieren.

Festredner Viktor Glatthard, ehemaliger Schüler des Gymnasiums Interlaken und bekannt als internationaler Profi-Handballer und Kolumnist dieser Zeitung, gab den jungen Erwachsenen seine drei Grundsätze zur Lebensgestaltung mit auf den Weg: Beharrlichkeit, Demut und Humor.

Die Krönung der Feier war die Vergabe der Maturitätsausweise und die Ehrung der Maturandinnen und Maturanden mit herausragenden Leistungen. Matthias Studer, Matten b. Interlaken, mit einem Notenschnitt von 5,8, erreichte den besten Abschluss.

PD

