Privatklinik Meiringen – Matthias Güdel wird neuer Direktor Der Steffisburger Matthias Güdel, heutiger Spitalleiter des Sonnenhofspitals Bern, wird der Nachfolger von Christian Pfammatter.

Matthias Güdel ist ab Sommer der neue Direktor der Privatklinik Meiringen. Foto: PD

Seit über sieben Jahren prägt Christian Pfammatter als Direktor die Geschicke der Privatklinik Meiringen. Anfang Sommer 2021 wird er in Pension gehen, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Mit Matthias Güdel (50), dem derzeitigen Spitalleiter des Sonnenhofspitals und Präsidenten des Verbandes der Privatspitäler des Kantons Bern (VPSB) sowie Mitglied der Gesundheitskommission des Kantons Bern, konnte ein Spitalfachmann für die Nachfolge von Christian Pfammatter gewonnen werden.

Der ausgebildete Pflegefachmann HF verfügt über ein MBA-Studium in Sozialmanagement der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien, ein CAS in systemisch-integrativem Gesundheitsmanagement der HSG und ein CAS für Verwaltungsräte der Rochester-Universität in Bern.

Seit der Fusion der Lindenhofgruppe im Jahr 2012 ist Matthias Güdel Mitglied der Geschäftsleitung der Lindenhofgruppe AG. In den letzten vier Jahren war er am Standort Sonnenhof tätig, wo er die Standortentwicklung und den Neu- und Umbau als Vorsitzender der Spitalleitung Sonnenhof vorangetrieben hat.

Das Gesundheitswesen im Berner Oberland kennt er aus seiner Tätigkeit bei der Spitäler FMI AG, wo er seine Ausbildung absolvierte und zwischen 2001 und 2008 verschiedene Kaderfunktionen verantwortete. In den Jahren 1999 bis 2001 arbeitete Matthias Güdel zudem in der Psychiatrie in Münsingen auf einer geschlossenen Aufnahmeabteilung.

pd