Jüngst sorgten die Finanzen Eidgenössischer Schwingfeste für negative Schlagzeilen. Schwingerkönig Matthias Glarner, neuer OK-Chef der Kandidatur für das Esaf 2028 in Thun, sagt, wie man im Oberland ein Debakel verhindern will.

Jüngst sorgten die Finanzen Eidgenössischer Schwingfeste für negative Schlagzeilen. Schwingerkönig Matthias Glarner, neuer OK-Chef der Kandidatur für das Esaf 2028 in Thun, sagt, wie man im Oberland ein Debakel verhindern will.

Medien haben zuletzt namentlich die Entwicklung kritisch kommentiert, wonach Schwingfeste immer grösser und teurer werden. So hat der OK-Präsident von Glarus 2025 auch eingestanden, dass er sich täglich um die Finanzen Sorgen mache. Machen Ihnen solche Tendenzen und Berichte Kopfweh?

Matthias Glarner: Jein. Ich kenne den Glarner OK-Präsidenten Köbi Kammr relativ gut. Mir scheint, dass sie sich in Glarus von Anfang an bewusst waren, dass ein Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, Esaf 2025, in Mollis eine Herausforderung wird. Jetzt geht es darum, diese zu meistern. Und ich bin absolut überzeugt, dass ihnen das gelingt. Mir machen weder die Berichte zu den Finanzen in Pratteln noch zu den Herausforderungen im Glarnerland Kopfweh. Weil schlussendlich die Voraussetzungen für jedes Fest anders sind.