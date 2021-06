FC Thun Berner Oberland – Matthias Fuchser wird neuer Medienchef Der Radiomann aus Linden tritt beim Oberländer Challenge-League-Verein die Nachfolge von Nik Thomi an. pd

Der 25-jährige Matthias Fuchser wird in einem 80-Prozent-Pensum Nachfolger des abtretenden Leiters Medien und Kommunikation, Nik Thomi, teilt der FC Thun Berner Oberland am Freitagnachmittag mit. Thomi werde den Verein Ende Juni verlassen und künftig hauptsächlich für ein Nachhaltigkeitsprojekt tätig sein, teilt der Verein weiter mit. Bis zu Fuchsers Amtsantritt Mitte Juli wird Lea Zimmermann, Sportkoordinatorin und Assistentin der Geschäftsleitung, für Medienanfragen zuständig sein.



Der 25-jährige Matthias Fuchser ist in Linden aufgewachsen und absolvierte das Gymnasium in Thun. Bevor er sein Studium in Geschichte, Sportwissenschaft und Sozialwissenschaften (inklusive Medien- und Kommunikationswissenschaft) an der Universität Bern antrat, liess er sich als Volontär bei Radio Berner Oberland zum Redaktor ausbilden.

Sowohl während des Studiums als auch nach seinem Bachelor-Abschluss war er bei Radio BeO als Redaktor, Reporter, Moderator und Sportkommentator tätig. Im Sommer 2018 wechselte er als Redaktor, Reporter und Sportkommentator in die Hauptstadt zu Radio Bern 1. Seit vergangenem April arbeitet der ausgebildete Skilehrer Matthias Fuchser erneut bei Radio Berner Oberland.

Geschäftsleitung erweitert

Weiter teilt der FC Thun Berner Oberland mit, dass die Geschäftsleitung erweitert werde. Neben dem Vorsitzenden Andres Gerber und seinem Stellvertreter Dominik Albrecht stossen neu die langjährigen Mitarbeiter Mirko Aubert und Matthias Bieri hinzu. Aubert übernahm 2016 die Leitung der Abteilung Verkauf und Sponsoring, Bieri ist ebenfalls seit 2016 in verschiedenen Funktionen beim FC Thun Berner Oberland tätig. Zurzeit leitet er die Abteilung Engagement und Kids, ist für den Bereich CSR und Prävention zuständig und war zuletzt zudem in entscheidender Rolle mitverantwortlich für die Organisation des Stadion- und Spielbetriebs.

