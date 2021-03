Hollywoodstar als Gouverneur? – «Matthew McConaughey, halt dich von der Politik fern» Der Oscarpreisträger liebäugelt mit einer Karriere als Politiker im US-Bundesstaat Texas. Nicht alle sind begeistert. Denise Jeitziner

Als Schauspieler hat es Matthew McConaughey an die Spitze gebracht. Aber hat er auch das Zeug für das Amt als Gouverneur? Foto: Keystone

Meint er das wirklich ernst? Diese Frage drängt sich auf, wenn man sich Matthew McConaughey als Politiker vorstellt. Als Schauspieler in einem Hollywoodfilm: ja. Aber im richtigen Leben?

Für viele ist der 51-Jährige immer noch der ewige Sunnyboy, der gern sein Sixpack präsentiert, stets mit einem Grinsen im Gesicht, einem Joint nicht abgeneigt, einst verhaftet, weil er mitten in der Nacht und splitterfasernackt so ekstatisch Bongos spielte, dass jemand die Polizei rief und er sich der Aufforderung widersetzte, sich etwas überzuziehen. So einer kann doch nicht ernsthaft ein höheres politisches Amt anstreben.