Gemeindepräsidium Kallnach – Matter verlässt den Ring In Kallnach kommt es nicht zum Kampf um die Krone: Dominik Matter (SVP) zieht sich zurück und überlässt die Bühne seinem Kontrahenten Urs Köhli (GLP). Simone Lippuner

So sieht ein strahlender Sieger aus: Urs Köhli wird in stiller Wahl als neuer Gemeindepräsident von Kallnach bestätigt werden. Er und seine GLP haben das konservative Dorf bei den Gemeindewahlen ganz schön aufgemischt. Foto: Manuel Zingg

Ein solch deutliches Zeichen könne man ja nicht übersehen, sagt Dominik Matter. Der amtierende Gemeindepräsident (SVP) von Kallnach hat zwei unruhige Tage und Nächte hinter sich. Er musste bei den Gemeindewahlen vom Sonntag eine herbe Schlappe einstecken und landete im ersten Wahlgang ums Präsidium hinter seinem Gegner Urs Köhli. Dieser hatte mit seiner GLP zum ersten Mal mit- und das Dorf kräftig aufgemischt.

Nun zieht Matter die Konsequenzen aus der Niederlage: Er verlässt die politische Bühne per Ende Jahr. Matter tritt nicht zum zweiten Wahlgang um das Gemeindepräsidium an, welcher am 29. November hätte stattfinden sollen. Und er tritt ebenfalls als Gemeinderat zurück.