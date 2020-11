Budget fürs nächste Jahr – Matten sieht ein Minus vor Die Gemeinde will viel Geld investieren. Dadurch steigen die Schulden wieder an. Doch das sei tragbar, teilt der Gemeinderat mit.

Die alte Moos-Turnhalle soll saniert werden. Foto: Sibylle Hunziker

Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt – inklusive der Spezialfinanzierungen – von 668'800 Franken auf. Der allgemeine Haushalt ohne Spezialfinanzierungen – der Steuerhaushalt – schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 700'480 Franken ab. Das teilte der Gemeinderat Matten am Montag mit.

Das Budget 2021 basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1,88 Einheiten sowie einer Liegenschaftssteuer von 1,5 Promille des amtlichen Wertes.

Die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfall weisen eine grosse Reserve auf. Damit der Bestand in der Spezialfinanzierung Abfall gesenkt werden kann, hat der Gemeinderat die Abfallgrundgebühren im Jahr 2016 auf 90 Prozent des Gebührentarifs gesenkt. Der Aufwandüberschuss beim Abfall von 43'330 Franken ist damit zu erklären.

Der Wert der Gesamtanlagen in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist durch den Bau der Entlastungsleitung Matten gestiegen. Weiter bedingen die getätigten Investitionen einen grösseren Abschreibungsbedarf und eine höhere Einlage in den Werterhalt. Dennoch wird bei der Abwasserentsorgung mit einem Ertragsüberschuss von 75'010 Franken gerechnet.

Schulden steigen wieder an

Projekte wie die Sanierungsarbeiten an der Turnhalle Moos, die Planung des Neubaus eines Doppelkindergartens mit Tagesschule, die Dachsanierung des Schulhauses Chabismoos, die Sanierung der Brunnenleitung und die Schlusszahlungen an den Direktanschluss Flugplatz Gsteigstrasse sind die grössten Posten in der Investionsrechnung. Das Investitionsbudget sieht Nettoinvestitionen von 2,12 Millionen Franken vor. Davon betreffen 729'000 Franken die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung.

Die grossen Investitionen der kommenden Jahre führen zu einem Anstieg der Schulden. Dank dem Abbau von Schulden in den vergangenen Jahren ist die vorgesehene Investitionstätigkeit aber tragbar.

Steuereinnahmen gehen zurück

Die Steuereinnahmen haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Im Jahr 2020 werden die Budgetzahlen gemäss Steuerhochrechnung aber nicht erreicht. Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist sehr unsicher und die Corona-Pandemie macht exakte Prognosen unmöglich. Für das Jahr 2021 muss aber mit einem Rückgang der Steuereinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen gerechnet werden und dies ist im Budget berücksichtigt.

Das per 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen muss linear innert 12 Jahren abgeschrieben werden und belastet die Erfolgsrechnung bis ins Jahr 2027 mit jährlich 503’000 Franken. Der Bilanzüberschuss der Vorjahre beträgt per 31. Dezember 2019 rund 3,6 Millionen Franken. Der Aufwandüberschuss 2021 kann somit gedeckt werden.

pd