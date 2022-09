Irrfahrt durch Bettenhäuser – Matratze günstig abzugeben Sein eigenes Bett zu lieben, ist nicht selbstverständlich. Über eine verzweifelte Suche nach dem gesunden Schlaf. Martin Burkhalter

Der Weg zur richtigen Matratze kann lang sein – sehr lang. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Vor acht Monaten wurde ich alt. Beim morgendlichen Frischmachen entglitt mir das Deodorant, es fiel zu Boden, und als ich mich danach bückte, blitzte es mir fies in die Stirnhöhlen.

Das Wundern von Bern Infos einblenden Die Autorinnen und Autoren staunen in der Kolumne «Das Wundern von Bern» jede Woche über aktuelle Phänomene.

Während des Tages wurden die Kopfschmerzen schlimmer, mein Nacken versteifte sich von Stunde zu Stunde. Am nächsten Morgen war es noch ärger, sodass ich notfallmässig zur Chiropraktikerin musste. Dort liess es die zierliche Dame mit den kräftigen Händen in meinem Rücken etwa fünfmal ordentlich knacken. Als ich so auf dem Massagetisch lag, explodierten Sterne vor meinem inneren Auge. Die Chiropraktikerin entliess mich mit der Bemerkung: «Kommen Sie wieder – am besten jede Woche.»

Chiro? Osteo?

Das tat ich. Jeden Mittwoch knackte es, jeden Mittwoch sah ich Sterne. Jeden Mittwochnachmittag hatte ich Schmerzen. Jeden Donnerstag fühlte ich mich geheilt. Jeden Freitag kamen die Schmerzen zurück.

Irgendwann meinte eine Freundin: «Chiro? Du musst zum Osteo» – und gab mir eine Telefonnummer. Der Osteopath war ein sanfter Mann mit Interesse an Musik. Bei ihm sah ich keine Sterne. Er berührte mich auch kaum, obwohl ich mich bis auf die Unterhosen ausziehen musste. Die Schmerzen verschwanden nach einer Sitzung bei ihm für zwei ganze Tage – kamen aber doch wieder. So vergingen ein paar Monate. Irgendwann sagte er mir sanft, aber bestimmt: «Therapieunterbruch. Kaufen Sie sich eine neue Matratze.»

Zwei Tage später betrat ich einen Laden, an dessen Schaufenster die Aufschrift «Schlafen wie auf Wolken» geschrieben stand.

Ein korpulenter Mann mit Schnauz zeigte mir während einer guten Stunde seine wunderbaren Produkte. Federkern-, Kaltschaum-, Viscoschaum, Gel-Kern- und Latexmatratzen. Er fragte mich, was ich genau suchte, und ich sagte ihm, dass ich keine Ahnung hätte.

Ich lag Probe. Er fragte: «Und?» Ich fühlte mich auf jeder einzelnen Matratze wohl und zugleich unwohl. «Sie müssen Ihrem Gefühl vertrauen», sagte er. Ich erwiderte: «Ich fühle nichts.»

Er fand das nicht lustig. Als ich mich dann leicht panisch für eine entschied und nach dem Preis fragte, meinte er: «2000 Franken.» Welche Grösse ich denn brauchte? «160 mal 200», sagte ich ihm. «Dann ist es ungefähr das Doppelte», sagte er. Er könne mir aber 10 Prozent Rabatt geben. Ich entschuldigte mich, dass ich seine Zeit verschwendet hätte, und ging.

«Was suchen Sie genau?» Diese Frage hallte nach. So nutzte ich zu Hause das Internet, um mir klarzumachen, was ich eigentlich wollte. Ich erfuhr, dass es sehr darauf ankommt, ob man Bauch- oder Rücken- oder Seitenschläfer ist, dass es darauf ankommt, ob man es gerne warm hat oder eher kühl, auf die Körpergrösse, das Gewicht und ja, freilich auch auf die nächtlichen Aktivitäten. Ich klickte mich durch Hunderte von Modellen, konnte mich aber einfach nicht entscheiden.

«Nicht umtauschbar»

Ein paar Tage später stand ich in einem anderen Geschäft, das vor allem mit grellbunten Rabattschildern die Leute anlockte. Der muskulöse Mann hinter dem Tresen kam gleich zur Sache: «Schlafen Sie in Boxershorts? Auf der Seite? Schwitzen Sie leicht? Teilen Sie das Bett des Öfteren, oder schlafen Sie allein? Darf ich fragen, wie schwer Sie sind?»

Mir schien diese Unverhohlenheit ein Zeichen von Kompetenz. Ich beantwortete alle Fragen wahrheitsgemäss. Er zeigte auf ein Modell und sagte: «Das ist Ihre Matratze.» Ich lag Probe. Dann noch auf einer anderen zum Vergleich. Und noch auf einer dritten. Mit dem Gefühl, seit Wochen nicht mehr gut geschlafen zu haben, kaufte ich dann das Ding – inkl. Lieferung für unter 1000 Franken. Der rote Stempel auf der Rechnung, «Nicht umtauschbar», kümmerte mich nicht.

In der ersten Nacht schlief ich wie ein Baby. In der zweiten auch. Der Nacken schien sich zu entspannen. Es blitzte zwar noch in den Stirnhöhlen, aber weniger – dünkte mich.

Eines Sonntags, ein paar Wochen später, wachte ich nach einer guten, achtstündigen Kappe Schlaf auf, erhob mich vom Bett und spürte ein Kitzeln im Kreuz. Beim Schuhebinden entlud sich ein wahres Sommergewitter in den Stirnhöhlen.

«Vielleicht liegt es ja am Bürostuhl», meinte die Chiropraktikerin letzte Woche. «Oder probieren Sie es mal mit Yoga.»

Ich habe begriffen: Altwerden ist teuer. Ich hätte da noch eine Matratze günstig abzugeben. Muss abgeholt werden.

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.