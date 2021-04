Berner Radprofis – Mathias Flückiger siegt erneut Während Mathias Flückiger auf dem Mountainbike Nino Schurter in die Schranken wies, wurden die Berner Strassenprofis Marc Hirschi und Marlen Reusser geschlagen. Peter Berger

Mathias Flückiger (l.) gewann in Österreich vor Nino Schurter.

Mathias Flückiger befindet sich in toller Form. Der Oberaargauer feiert seinen zweiten Sieg in Folge. Am Ötztaler Mountainbike Festival im österreichischen Haiming setzte er sich wie eine Woche zuvor in Nals (ITA) gegen Landsmann Nino Schurter durch. «Ich fühlte mich zwar nicht ganz so gut wie letzte Woche in Italien, aber ich konnte die verschiedenen Attacken alle mitgehen. Das baute mich während dem Rennen auf», meinte der Berner. Vor allem auf der letzten der sieben Runden à 4,3 Kilometer lieferten sich Flückiger und Europameister Schurter einen spannenden Kampf. Die entscheidende Attacke gelang dem Leimiswiler 400 Meter vor dem Ziel. «Zwei Siege in wichtigen Rennen zum Saisonstart, zwei Mal in einem packenden Final die Oberhand behalten. Ich glaube, so gut bin ich noch nie in eine Saison gestartet», freute sich Flückiger, der nun vorübergehend auf die Strasse wechseln und in neun Tagen die Tour de Romandie bestreiten wird.

Im Rennen der Junioren kam der 18-jährige Steffisburger Nils Aebersold auf den zweiten Platz.

Reusser nicht in Form

Weniger erfolgreich als die Mountainbiker waren die Berner Strassenprofis Marc Hirschi und Marlen Reusser. Am Amstel Gold Race vermochte Hirschi beim entscheidenden Angriff nicht mitzugehen. Er kam aber mit den Verfolgern ins Ziel und verlor als 35. auf Sieger Wout van Aert (BEL) letztlich bloss drei Sekunden.

Bei den Frauen büsste Marlen Reusser mehr als acht Minuten auf die Siegerin Marianne Vos (NED) ein. Anders als gehofft, sei die Form doch nicht gut gewesen, meinte die 29-Jährige. «Immerhin habe ich es in diesem selektiven Rennen geschafft, mich lange im Feld gut zu positionieren», nannte sie trotzdem einen positiven Aspekt.

