Die Weltelite geschlagen – Mathias Flückiger siegt bei Weltcup-Generalprobe Der Oberaargauer Mathias Flückiger setzte sich im Südtirol bei der Hauptprobe für den Weltcup gegen die gesamte Weltelite durch und zeigte, wie gut er in der Vorbereitung trainiert hat. Adrian Lüpold

Mathias Flückiger ist gerüstet für den Weltcupstart. Foto: PD

Praktisch die komplette Weltspitze der Mountainbiker versammelte sich im Südtirol zur Generalprobe für die Weltcupsaison – unter anderem mit allen Top-10-Fahrern der Weltrangliste. Unter Einhaltung strenger Schutzkonzepte konnte in Nals die internationale Saison also so richtig starten. Die Strecke im Südtirol gilt als technisch anspruchsvoll und beinhaltet einige steile Anstiege. Der Oberaargauer Mathias Flückiger startete dabei mit einem guten Gefühl im Bauch ins Rennen. «Ich hatte einen sehr guten Winter und konnte einen guten Formaufbau machen. Ich habe wieder einen Schritt nach vorne gemacht», erklärte der amtierende Vizeweltmeister vor dem Start.

Wie gut Flückiger in der Vorbereitung an seiner Form arbeitete, zeigte er im ersten Rennen der Saison eindrucksvoll. Von Beginn weg präsentierte er sich in der Spitzengruppe, welcher auch der Churer Olympiasieger Nino Schurter angehörte. Voller Selbstvertrauen lancierte Flückiger dann auf der letzten Runde den alles entscheidenden Angriff. Keiner seiner Verfolger konnte seinem hohen Tempo folgen. Schliesslich gewann Flückiger den Klassiker vor seinem Landsmann Schurter und zeigte dabei deutlich, dass auch in der kommenden Weltcupsaison wieder mit ihm gerechnet werden muss.

Fehler gefunden?Jetzt melden.