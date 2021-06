Regierungsstatthalterwahl Thun – Berger und Romano verzichten - Tschopp gewählt Simone Tschopp wird neue Statthalterin des Verwaltungkreises Thun. Auch Mathias Berger (SVP) und Josua Romano ziehen ihre Kandiaturen zurück. Marco Zysset UPDATE FOLGT

Simone Tschopp vor der Wühribrücke in Horrenbach-Buchen. Sie wird als erste Frau Regierungsstatthalterin im Verwaltungskreis Thun wird – und damit auch eine Art Brückenbauerin. Foto: Patric Spahni

Auch wenn sie das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht hat: Mit 17’850 Stimmen oder 41 Prozent Wähleranteil war Simone Tschopp, als Parteilose von SP und Grünen portiert, im ersten Wahlgang für das Regierungsstatthalteramt in Thun offensichtlich doch eine Nummer zu erfolgreich für ihre vier Mitbewerber.

Der Fünftplatzierte Stefan Burn, parteilos, warf bereits am Wahl-Sonntag das Handtuch. Am Montag zog sich Hannes Zaugg-Graf (GLP) resigniert zurück und am Dienstag gaben nun auch die SVP und FDP bekannt, dass ihr Kandidat Mathias Berger (SVP) auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang verzichtet.

Mathias Berger will nicht mehr Thuner Regierungsstatthalter werden. Foto: PD/Romel Janeski

In ihrer Medienmitteilung bedauern die Bürgerlichen unter anderem, «dass Mathias Berger wegen der Corona-Situation weder an Podiumsdiskussionen noch an Veranstaltungen seine fachlichen Qualitäten zeigen konnte.» Mit Bergers Rückzug wollen die Parteileitungen nach eigenen Angaben dazu beitragen, dass die Kosten und der Aufwand der Gemeinden für einen zweiten Wahlgang eingespart werden können, schreiben sie und gratulieren Simone Tschopp bereits zur Wahl - Fingerzeig inklusive: «Da sie im Wahlkampf ihre Parteilosigkeit hervorgestrichen hat, vertrauen die beiden Parteien darauf, dass sie eine Regierungsstatthalterin für alle sein wird.» Bevölkerung und das Gewerbe seien darauf angewiesen, «dass sich die neue Regierungsstatthalterin für sie mit raschen und zielführenden Lösungen einsetzen wird.»

Josua Romano zieht seine Kandidatur für Regierungsstatthalteramt zurück. Foto: Patric Spahni

Auf Anfrage dieser Zeitung gab auch der Parteilose Josua Romano den Rückzug seiner Kandidatur bekannt. Der Jurist, Musiker und Webetexter und politischer Quereinsteiger konnte mit 5083 Stimmen konnte im ersten Wahlgang beachtliche 11,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen – und hat damit wohl entscheidend dazu beigetragen, dass Mathias Berger Simone Tschopp resultatmässig nicht mehr auf die Pelle rücken konnte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.