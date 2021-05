Menschliches Verschulden – Materialschuppen beim Fussballplatz in Orpund brannte Am frühen Pfingstmontag hat ein Materialschuppen beim Fussballplatz in Orpund gebrannt. Eine technische Ursache kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr bei der Arbeit. Foto: Arthur Sieber

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr brannte beim Fussballplatz an der Byfangstrasse in Orpund ein Materialschuppen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus dem Schuppen fest und nahmen die Löscharbeiten auf. Der Brand konnte schliesslich gelöscht werden.

Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse musste ein Löschfahrzeug nahe der Gottstattbrücke platziert und Leitungen zum Brandplatz gelegt werden. Die Gottstattbrücke musste daher für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Offenbar steht ein menschliches Verschulden als Brandursache im Vordergrund. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Beobachtung gemacht haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

Fussbälle, Luftpumpe, Rasenmäher und weiteres Material verbrannten im Feuer. Foto: Arthur Sieber

pd/ske

