Kommt es zum Berner Final? – Matchbälle für Floorball Köniz und Wiler-Ersigen Floorball Köniz und Wiler-Ersigen manövrieren sich dank Siegen am Sonntag in eine gute Ausgangslage. Sie führen in ihren Halbfinal-Serien 3:1 und brauchen nur noch je einen Erfolg für den Einzug in den Final. Adrian Lüpold

Claudio Mutter und seinen Teamkollegen von Wiler-Ersigen fehlt nur noch ein Sieg für den Einzug in den Superfinal. Foto: Manuel Zingg

Rekordmeister Wiler-Ersigen benötigt nur noch einen Sieg für den Einzug in den Superfinal im Unihockey. Die Unteremmentaler mussten Qualifikationssieger GC am Samstag zwar den ersten Sieg im dritten Halbfinalspiel zugestehen, zeigten aber einen Tag später eine starke Reaktion auf die 3:7-Niederlage.

Wiler-Ersigen überzeugte in Kirchberg mit einer konzentrierten Leistung, erwies sich als die kompaktere und zielstrebigere Mannschaft als GC und legte in der Halbfinalserie (Best-of-7) mit 3:1-Siegen vor. Topskorer Michal Dudovic bewies beim 5:3-Erfolg einmal mehr seine herausragenden Qualitäten im Abschluss und bescherte dem SVWE mit einem Hattrick eine 3:1-Führung nach zwei Dritteln. Im letzten Spielabschnitt liess Wiler-Ersigen auch dann nichts mehr anbrennen, als die Zürcher fünf Minuten vor dem Ende auf 3:4 verkürzten. Claudio Mutter netzte kurz vor der Schlusssirene zum entscheidenden 5:3 ein.

Köniz bestätigt Kraftakt

Es war eine spektakuläre, ja fast schon wahnwitzige Aufholjagd, die Floorball Köniz im TV-Spiel am Samstag in Winterthur geboten hatte. Etwas mehr als sechs Minuten vor Schluss lagen die Berner Vorstädter in der dritten Halbfinalpartie gegen Malans 3:7 im Rückstand, gewannen aber dank einer unfassbaren Willensleistung doch noch 9:7.

Am Sonntag veredelten die Könizer den Kraftakt vom Vortag, siegten gegen die Bündner auch zuhause. Dank des 6:5-Erfolgs nach Verlängerung führt Floorball Köniz in der Serie mit 3:1-Siegen und benötigt wie Wiler-Ersigen nur noch einen erfolgreichen Auftritt, um den Superfinal zu erreichen. Wie schon am Samstag rannte Köniz auch im Heimspiel einem Rückstand hinterher. Sowohl ein 0:2 als auch ein 3:5 konnten dabei wettgemacht werden, Captain Jonas Ledergerber schoss seine Mannschaft zehn Minuten vor Schluss mit dem Tor zum 5:5 in die Verlängerung.

Malanser Bus crasht in Weissensteinhalle Infos einblenden Doppeltes Ungemach erlebte am Sonntag die Delegation der Alligatoren Malans bei ihrem Ausflug in die Berner Weissensteinhalle. Die Bündner mussten nicht nur die dritte Niederlage gegen Floorball Köniz im vierten Halbfinalspiel über sich ergehen lassen; zu allem Überfluss fuhr der Chaffeur der Malanser beim Manövrieren mit dem Mannschaftscar auch noch rückwärts in die Fassade der Weissensteinhalle. Dabei zerbarst die Rückscheibe und die Bündner waren gezwungen, auf die Schnelle zu improvisieren. Als Notlösung schnappten sie sich einfach zwei von Floorball Köniz zur Verfügung gestellte Werbebanner der Berner Zeitung, deckten damit die kaputte Scheibe ab und traten die lange Heimreise ins Bünderland an. Die kaputte Scheibe des Malanser Cars wurde mit Werbebannern der BZ abgedeckt. Foto: zvg

In der Extrazeit nahmen beide Mannschaften nur wenig Risiko in Kauf, konzentrierten sich darauf, ja keine einfachen Fehler zu begehen. Als die Malanser in der neunten Minute der Verlängerung mit einem Angriff hängen blieben, ging alles blitzschnell. Stefan Hutzli nutzte den Raum für einen Rush, lancierte am linken Flügel Pascal Michel, der den Ball direkt vor das Tor passte, wo Captain Ledergerber zur Stelle war und die Entscheidung besorgte.

Sowohl Floorball Köniz als auch Wiler-Ersigen bekommen bereits am nächsten Mittwoch jeweils auswärts die Möglichkeit, den ersten von drei Matchbällen zu nutzen und den Berner Traumfinal wahr zu machen. Sollten die beiden Berner Topclubs am 24. April in der Winterthurer AXA-Arena tatsächlich im Endspiel aufeinandertreffen, würde es sich um eine Neuauflage des Superfinals von 2018 handeln. Damals gewann Floorball Köniz den ersten Meistertitel seiner Vereinshistorie.

